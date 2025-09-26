अभद्र टिप्पणी के मामले में बुरे फंसे कांग्रेस नेता, SC-ST एक्ट में हुई गिरफ्तारी

पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए गुरुवार सुबह मिश्रा को उस समय गिरफ्तार किया, जब वे एक अन्य मामले में पीड़ित पक्ष की ओर से कोतवाली पहुंचे थे। गिरफ्तारी की प्रक्रिया बेहद गोपनीय रही, किसी को भनक तक नहीं लगी। गिरफ्तारी के बाद उन्हें मेडिकल परीक्षण के लिए ले जाया गया और तत्पश्चात विशेष न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया। वहां कांग्रेस नेता के अधिवक्ता ने जमानत की मांग की, लेकिन अदालत ने याचिका खारिज करते हुए उन्हें जेल भेजने का आदेश दिया। (MP News)