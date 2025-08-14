Rajasthan : डंपर ने 10 साल के बच्चे को कुचला, मौके पर ही दर्दनाक मौत, शव देखकर मां हुई बेसुध

सिरोही जिले में मंडार थाना क्षेत्र के रायपुर- निंबज सड़क मार्ग पर गुरुवार शाम एक डंपर चालक ने मां के साथ पैदल जा रहे भील बस्ती निवासी 10 वर्षीय बालक जयेश पुत्र भरत भील को चपेट में ले लिया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। जयेश 15 अगस्त पर पहनने के लिए नए कपड़े व अन्य सामान खरीदने अपनी मां के साथ बाजार गया था। इसी दौरान बड़वज से रायपुर की तरफ जा रहे गोबर खाद से भरे डंपर ने टक्कर मार दी, जिससे मौत हो गई। दुर्घटना की सूचना पर भील बस्ती के सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। चंद मिनट बाद ही डंपर आग का गोला बन गया। हालांकि यह स्पष्ट नहीं हुआ कि आग लगाई है या लगी है। सूचना पर डीएसपी रेवदर व मंडार पुलिस से जाब्ता मौके पर पहुंचा। इधर, बालक का शव देखकर मां व अन्य परिजन बेसुध हो गए।