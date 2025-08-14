Patrika LogoSwitch to English

सिरोही

Rajasthan : डंपर ने 10 साल के बच्चे को कुचला, मौके पर ही दर्दनाक मौत, शव देखकर मां हुई बेसुध

सिरोही जिले में मंडार थाना क्षेत्र के रायपुर- निंबज सड़क मार्ग पर गुरुवार शाम एक डंपर चालक ने मां के साथ पैदल जा रहे भील बस्ती निवासी 10 वर्षीय बालक जयेश पुत्र भरत भील को चपेट में ले लिया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई।

सिरोही

kamlesh sharma

Aug 14, 2025

सिरोही जिले में मंडार थाना क्षेत्र के रायपुर- निंबज सड़क मार्ग पर गुरुवार शाम एक डंपर चालक ने मां के साथ पैदल जा रहे भील बस्ती निवासी 10 वर्षीय बालक जयेश पुत्र भरत भील को चपेट में ले लिया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। जयेश 15 अगस्त पर पहनने के लिए नए कपड़े व अन्य सामान खरीदने अपनी मां के साथ बाजार गया था। इसी दौरान बड़वज से रायपुर की तरफ जा रहे गोबर खाद से भरे डंपर ने टक्कर मार दी, जिससे मौत हो गई। दुर्घटना की सूचना पर भील बस्ती के सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। चंद मिनट बाद ही डंपर आग का गोला बन गया। हालांकि यह स्पष्ट नहीं हुआ कि आग लगाई है या लगी है। सूचना पर डीएसपी रेवदर व मंडार पुलिस से जाब्ता मौके पर पहुंचा। इधर, बालक का शव देखकर मां व अन्य परिजन बेसुध हो गए।

आग का गोला बना डंपर, सड़क पर लगा जाम

डंपर की टक्कर से बालक की मौत के बाद भीड आक्रोशित हो गई। भीड़ के सड़क पर आने से सड़क के दोनों तरफ जाम लग गया। इसी दौरान डंपर में आग लग गई और देखते ही देखते डंपर आग का गोला बन गया। पुलिस की सूचना के बाद आबूरोड नगरपालिका से दो घंटे देरी से दमकल की एक गाड़ी मौके पर पहुंची। तब तक डंपर जल गया।

परिजनों ने शव उठाने से किया इनकार, समझाइश पर माने

हादसे के बाद घटनास्थल पर सैकडों ग्रामीण एकत्रित हो गए। सूचना पर रेवदर डिप्टी मनोज गुप्ता, रेवदर सीआई सीताराम, मंडार थाने से एएसआई दिनेश रावल, हैड कांस्टेबल कांतीलाल सहित पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा। परिजनों व ग्रामीणों ने विरोध जताते हुए बालक के शव को मौके से उठाने से इनकार कर दिया। बाद में परिजनों से समझाइश की, तब परिजन पोस्टमार्टम के लिए माने। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर मंडार पीएचसी की मोर्चरी में रखवाया।

इकलौता बेटा था जयेश, शव देखकर मां हुई बेसुध

डंपर की चपेट में आने से बेटे की दर्दनाक मौत के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हैं। मां अपने मासूम बेटे के शव से लिपट कर विलाप करती बेसुध हो गई। लोगों ने उसे ढांढस बंधाकर शव से दूर किया। गांव के बाबुराम भील ने बताया की मृतक जयेश उसके परिवार में इकलौता लड़का था। परिजनों ने कहा कि 15 अगस्त को लेकर जयेश उसकी मां के साथ बाजार में कपडे़ व सामान खरीदने गया था। मां-बेटे प्राथमिक विद्यालय भील बस्ती के सामने खड़े थे। तभी डंपर ने चपेट में ले लिया। पुलिस के अनुसार घटना में जयेश पुत्र भरत भील निवासी भील बस्ती की मौके पर ही मौत हो गई।

14 Aug 2025 09:09 pm

Hindi News / Rajasthan / Sirohi / Rajasthan : डंपर ने 10 साल के बच्चे को कुचला, मौके पर ही दर्दनाक मौत, शव देखकर मां हुई बेसुध

