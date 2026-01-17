17 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सिरोही

Sirohi News: पतंग उड़ाते समय गायब हुई 13 साल की लड़की, अगले दिन घर से 100 मीटर दूर मिली लाश, जानें पूरा मामला

नवारा गांव में 13 वर्षीय बालिका की हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। ग्रामीणों ने लाइन की ऊंचाई कम होने को हादसे का कारण बताते हुए बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया।

2 min read
Google source verification

सिरोही

image

Rakesh Mishra

Jan 17, 2026

Death due to electric shock, death due to electric shock in Sirohi, girl dies due to electric shock, girl dies due to electric shock in Sirohi, girl dies due to electric shock in Rajasthan, Sirohi News, Rajasthan News, करंट से मौत, सिरोही में करंट से मौत, करंट से लड़की की मौत, सिरोही में करंट से लड़की की मौत, राजस्थान में करंट से लड़की की मौत, सिरोही न्यूज, राजस्थान न्यूज

मृतका जीविका कुमारी। फाइल फोटो- पत्रिका

तंवरी। निकटवर्ती नवारा गांव में विद्युत निगम की लापरवाही के चलते 13 वर्षीय मासूम बालिका की जान चली गई। गांव के पास से गुजर रही 11 हजार केवी हाईटेंशन लाइन अत्यधिक नीचे होने के कारण यह हादसा घटित हुआ। यह घटना शाम को हुई, लेकिन परिजनों को सुबह इसका पता चला। परिजन बालिका को लापता समझकर रातभर तलाशते रहे। सुबह ग्रामीणों ने पेड़ के पास विद्युत लाइन के नीचे बालिका का शव देखा और परिजनों को सूचना दी।

ग्रामीण मौके पर एकत्र

जानकारी के अनुसार, नवारा निवासी राजाराम घांची की 13 वर्षीय पुत्री जीविका कुमारी पतंग उड़ा रही थी। अचानक बालिका घर से गायब हो गई। इस पर परिजन ने आस-पड़ोस और रिश्तेदारों के यहां उसकी खोजबीन की, लेकिन उसका पता नहीं चला। सुबह घर से लगभग 100 मीटर दूर पेड़ के पास बालिका का शव मिलने पर घटना का खुलासा हुआ। इसके बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए।

पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा

मौके पर उसके हाथ के पास लकड़ी तथा पेड़ पर पतंग उलझी होने से यह संभावना जताई जा रही है कि पतंग फंसने पर वह उसे निकालने के लिए पेड़ पर चढ़ गई। पतंग निकालने के दौरान लकड़ी का सहारा लेने पर वह हाईटेंशन लाइन के करंट की चपेट में आ गई, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना पर कालन्द्री थानाधिकारी मय जाप्ता मौके पर पहुंचे। बाद में सिरोही से भी प्रशासनिक अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। बच्ची के शव को कालन्द्री स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।

गांव में शोक की लहर

इस हृदयविदारक घटना की खबर फैलते ही गांव में शोक की लहर दौड़ गई। समाजबंधुओं एवं ग्रामीणों की भारी भीड़ घटनास्थल पर उमड़ पड़ी। लोगों ने बिजली विभाग की लापरवाही पर गहरा रोष व्यक्त किया। ग्रामीणों का कहना था कि यदि लाइन की ऊंचाई समय रहते ठीक कर दी जाती तो मासूम की जान बच सकती थी।

दोषियों पर कार्रवाई की मांग

ग्रामीणों ने बताया कि यहां हाईटेंशन लाइन पेड़ से छूकर निकल रही है और लाइन काफी नीचे तक झूल रही है। इसी कारण हादसा हुआ है। ग्रामीणों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की अपील की। इस हादसे ने एक बार फिर बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

यह वीडियो भी देखें

इनका कहना है

सुबह 8:45 बजे लाइनमैन हरिमोहन का फोन आया कि ऐसी घटना हुई है। सूचना मिलते ही पूरी टीम मौके पर पहुंची और देखा कि बच्ची की मौत हो चुकी थी।

  • अशोक कुमार, सहायक अभियंता कालन्द्री

राजस्थान से जुड़ी हर ताज़ा खबर, सीधे आपके WhatsApp पर
जुड़ें अभी : https://bit.ly/4bg81fl

ये भी पढ़ें

Car Fire: बालोतरा में चलती कार बनी आग का गोला, चालक ने कूदकर बचाई जान, इलाके में मचा हड़कंप
बाड़मेर
fire in car, fire in car in Balotra, fire in car in Rajasthan, Balotra news, Barmer news, Rajasthan news, कार में आग, कार में आग इन बालोतरा, कार में आग इन राजस्थान, बालोतरा न्यूज, बाड़मेर न्यूज, राजस्थान न्यूज

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

17 Jan 2026 04:56 pm

Published on:

17 Jan 2026 04:24 pm

Hindi News / Rajasthan / Sirohi / Sirohi News: पतंग उड़ाते समय गायब हुई 13 साल की लड़की, अगले दिन घर से 100 मीटर दूर मिली लाश, जानें पूरा मामला

बड़ी खबरें

View All

सिरोही

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Sirohi News: माउंट आबू में अनियंत्रित होकर खाई में गिरी कार, 10 फीट नीचे बांस के पेड़ों में अटकी, एक ही परिवार के 4 लोग सवार थे

mount abu accidetnt
सिरोही

Rajasthan Weather: राजस्थान का ये शहर बना बर्फिस्तान, लगातार दूसरे दिन न्यूनतम तापमान -3 डिग्री दर्ज; खुले मैदानों में बिछी बर्फ की चादर

rajasthan weather
सिरोही

Weather Update : माउंट आबू में -3 डिग्री पहुंचा पारा, राजस्थान में 19-20 जनवरी को बारिश का IMD अलर्ट

Weather Update Meteorological Department Rajasthan 19-20 January rain alert Mount Abu temperature dropped to -3 degrees Celsius
सिरोही

साथ चाय पी फिर पेट पर बैठी और मरने तक गला दबाती रही, 65 साल की महिला को 65 साल की सहेली ने क्यों दी भयंकर मौत

सिरोही

Arandi Ki Kheti: सिरोही में अरण्डी की बम्पर पैदावार, लेकिन मालामाल हो रहा गुजरात, जानिए कैसे

arandi ka tel, arandi oil, arandi ki fasal, arandi ki kheti, arandi ki kheti kaise hoti hai, arandi ki kheti ki jankari, arandi ki kheti in rajasthan, arandi ki kheti in hindi, arandi ki kheti kab hoti hai, arandi ki kheti kab ki jaati hai, arandi ki kheti kaise kare, Castor cultivation, castor cultivation in Jalore, castor cultivation in Rajasthan, how is castor cultivation done, when is castor cultivation done, how to do castor cultivation, अरंडी की खेती, अरंडी की खेती इन जालोर, अरंडी की खेती इन राजस्थान, अरंडी की खेती कैसी की जाती है, अरंडी की खेती कब की जाती है, अरंडी की खेती कैसे करें
सिरोही
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.