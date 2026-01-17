Sirohi News: पतंग उड़ाते समय गायब हुई 13 साल की लड़की, अगले दिन घर से 100 मीटर दूर मिली लाश, जानें पूरा मामला

मौके पर उसके हाथ के पास लकड़ी तथा पेड़ पर पतंग उलझी होने से यह संभावना जताई जा रही है कि पतंग फंसने पर वह उसे निकालने के लिए पेड़ पर चढ़ गई। पतंग निकालने के दौरान लकड़ी का सहारा लेने पर वह हाईटेंशन लाइन के करंट की चपेट में आ गई, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना पर कालन्द्री थानाधिकारी मय जाप्ता मौके पर पहुंचे। बाद में सिरोही से भी प्रशासनिक अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। बच्ची के शव को कालन्द्री स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।