दीपावली पर BSNL का नए उपभोक्ताओं को तोहफा, केवल 1 रुपए में मिलेगी यह सेवा

बीएसएनएल सिरोही प्रचालन क्षेत्र के उपमहाप्रबंधक संजय शाह ने बताया कि इस विशेष ऑफर के अंतर्गत नए उपभोक्ताओं को नई सिम के माध्यम से प्रतिदिन 2 जीबी हाई स्पीड डेटा, असीमित वॉइस कॉलिंग तथा 100 एसएमएस प्रतिदिन की सुविधा प्रदान की जा रही है।