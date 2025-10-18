दीपावली पर BSNL का नए उपभोक्ताओं को तोहफा, केवल 1 रुपए में मिलेगी यह सेवा

Photo- Patrika
सिरोही । दीपावली महोत्सव को लेकर बीएसएनएल ने नए उपभोक्ताओं के लिए एक आकर्षक स्कीम शुरू की है। इस योजना के तहत नए मोबाइल ग्राहकों को मात्र एक रुपए में स्वदेशी 4जी सेवा उपलब्ध कराई जाएगी।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से बीएसएनएल की स्वदेशी 4जी सेवा को 27 सितम्बर को ही आधिकारिक रूप से लॉच किया था। यह स्कीम नए उपभोक्ताओं एवं बीएसएनएल में पोर्ट करके आने वाले उपभोक्ताओं के लिए 15 नवम्बर तक उपलब्ध रहेगी।
बीएसएनएल सिरोही प्रचालन क्षेत्र के उपमहाप्रबंधक संजय शाह ने बताया कि इस विशेष ऑफर के अंतर्गत नए उपभोक्ताओं को नई सिम के माध्यम से प्रतिदिन 2 जीबी हाई स्पीड डेटा, असीमित वॉइस कॉलिंग तथा 100 एसएमएस प्रतिदिन की सुविधा प्रदान की जा रही है।
वर्तमान में सिरोही एवं जालोर जिले में स्वदेशी 4जी सेवा के 171 टावर से संचार सेवाएं प्रदान की जा रही है एवं 3 स्थानों पर टावर संस्थापन का कार्य प्रगति पर है।
शाह ने बताया कि यह योजना बीएसएनएल के स्वदेशी 4जी नेटवर्क के प्रचार-प्रसार और आम जनता को बेहतर डिजिटल कनेक्टिविटी प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
इस आकर्षक ऑफर का लाभ उठाने के लिए सिरोही एवं जालोर जिले के उपभोक्ता अपने नजदीकी बीएसएनएल कार्यालयों या अधिकृत रिटेलर से संपर्क कर सकते हैं।
