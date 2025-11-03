Patrika LogoSwitch to English

सिरोही

राजस्थान: गुजरात के पर्यटकों से भरी बस चट्टान से टकराई, सवारियों में मचा हड़कंप, बड़ा हादसा टला

गुजरात से माउंट आबू भ्रमण के लिए आए पर्यटकों से भरी बस आबूरोड-माउंट आबू मार्ग पर चट्टान से टकरा गई। गनीमत रही कि बड़ा हादसा टल गया।

सिरोही

image

kamlesh sharma

Nov 03, 2025

फोटो पत्रिका

माउंट आबू। राजस्थान में इन दिनों आए दिन बस दुर्घटनाएं हो रही है। गुजरात से माउंट आबू भ्रमण के लिए आए पर्यटकों से भरी बस आबूरोड-माउंट आबू मार्ग पर चट्टान से टकरा गई। गनीमत रही कि बड़ा हादसा टल गया। सभी पर्यटक सुरक्षित हैं।

जानकारी के अनुसार सोमवार को गुजरात के पर्यटकों से भरी बस माउंट आबू आ रही थी। पर्यटक माउंट आबू भ्रमण के लिए आए थे। बस में करीब 40 से अधिक सवारियां थी। यहां आबूरोड-माउंट आबू मार्ग पर आम पानी के समीप बस अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतर चट्टान से जा टकराई।

पर्यटकों में मचा हड़कम्प, टला बड़ा हादसा

हादसे के दौरान बस में सवार पर्यटकों में हड़कम्प मच गया। सवारियां घबरा गई। लेकिन गनीमत रही कि बस चट्टान की तरफ गई, अन्यथा दूसरी ओर गहरी खाई थी। ऐसे में बड़ा हादसा टल गया। चालक के नियंत्रण खोते ही बस चट्टान से टकरा कर वहीं रूक गई। बस में बैठी सवारियों को किसी प्रकार का भी नुकसान नहीं हुआ। हालांकि बस का काफी नुकसान हो गया।

