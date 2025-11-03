राजस्थान: गुजरात के पर्यटकों से भरी बस चट्टान से टकराई, सवारियों में मचा हड़कंप, बड़ा हादसा टला

हादसे के दौरान बस में सवार पर्यटकों में हड़कम्प मच गया। सवारियां घबरा गई। लेकिन गनीमत रही कि बस चट्टान की तरफ गई, अन्यथा दूसरी ओर गहरी खाई थी। ऐसे में बड़ा हादसा टल गया। चालक के नियंत्रण खोते ही बस चट्टान से टकरा कर वहीं रूक गई। बस में बैठी सवारियों को किसी प्रकार का भी नुकसान नहीं हुआ। हालांकि बस का काफी नुकसान हो गया।