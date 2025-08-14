Rajasthan: राजस्थान में कबड्डी टीम की कैप्टन को सोते हुए आई हिचकी और थम गई सांसें, गांव में छाया मातम

राजस्थान के सिरोही जिला अंडर-17 कबड्डी टीम की खिलाड़ी मनीषा की रात को घर पर सोते हुए हिचकी आनेे के बाद अचानक मौत हो गई। हिचकी की आवाज सुनकर परिजनों ने जगाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक उसकी उसकी सांस थम चुकी थी। अब साइलेंट अटैक से मौत होने की आशंका जताई जा रही है। वह रात को परिवार वालों के साथ खाना खाकर सोई थी।
जानकारी के अनुसार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कृष्णगंज की 12वीं की छात्रा मनीषा चौधरी (17) इस बार स्कूल अंडर-17 टीम की कप्तान चुनी गई थी। इसके साथ ही जिला अंडर-17 टीम की खिलाड़ी रहते हुए तीन बार स्टेट लेवल पर मैच भी खेले हैं। वह खेल और पढ़ाई में हमेशा अग्रणी रही। मनीषा को बचपन से ही कबड्डी खेलने का शौक था।
मनीषा अपने परिवार के साथ रात का खाना खाकर सामान्य रूप से सोई थी। रात को उसे अचानक हिचकी आने लगी। परिजनों ने उसे जगाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। परिवारजनों ने तुरंत कृष्णगंज सीएचसी के नर्सिंग ऑफिसर राजेंद्र कुमार को बुलाया, जिन्होंने जांच के बाद मनीषा को मृत घोषित कर दिया।
नर्सिंग ऑफिसर राजेंद्र कुमार ने बताया कि रात करीब 2.30 बजे फोन आया था कि लड़की की हालत खराब है, आकर चेक कर लें। इस पर उसे अस्पताल लाने को कहा। कुछ देर बाद वापस कॉल आया कि उसे लगातार हिचकी आ रही है। इस पर मैं उनके घर पहुंचा तो बालिका की मौत हो चुकी थी।
साइलेंट अटैक से मौत होने की आशंका है। परिजनों ने पोस्टमार्टम नहीं कराया और अंतिम संस्कार कर दिया। इधर, मनीषा के पिता रूपाराम चौधरी किसान हैं, जो खेती करते हैं। परिजनों ने बताया था कि वह दिनभर कबड्डी टूर्नामेंट की तैयारी में व्यस्त रही थी। मौत की खबर सुनकर गांव में मातम छा गया।