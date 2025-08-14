Rajasthan: राजस्थान में कबड्डी टीम की कैप्टन को सोते हुए आई हिचकी और थम गई सांसें, गांव में छाया मातम

राजस्थान के सिरोही जिला अंडर-17 कबड्डी टीम की खिलाड़ी मनीषा की रात को घर पर सोते हुए हिचकी आनेे के बाद अचानक मौत हो गई। हिचकी की आवाज सुनकर परिजनों ने जगाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक उसकी उसकी सांस थम चुकी थी। अब साइलेंट अटैक से मौत होने की आशंका जताई जा रही है। वह रात को परिवार वालों के साथ खाना खाकर सोई थी।