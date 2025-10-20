Rajasthan: एकमात्र मंदिर, जहां मां लक्ष्मी गज पर सवार होकर भक्तों को देती हैं दर्शन, दीपोत्सव में 8 दिन होती है विशेष पूजा

शहर निवासी अरूण ओझा ने बताया कि दीपावली के दिन महालक्ष्मी मंदिर की विशेष सजावट के साथ 108 कमल के फूलों से शृंगार किया जाता है। वहीं, छोटी ब्रह्मपुरी के हर घर से दीपक लेकर आते हैं और माता की पूजा-अर्चना कर मंदिर को रोशन किया जाता है। मान्यता है कि गजलक्ष्मी माता के दर्शन से भक्तों को धन, सुख-समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। मान्यताओं के अनुसार यहां से नए काम को शुरू करने से सभी कार्य शुभ और मंगलकारी होते है। माना जाता है कि जो भी भक्त दीपावली के दिन मंदिर में दीपदान करता है, माता लक्ष्मी उसके घर में प्रवेश करती है।