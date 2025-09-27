Rajasthan: स्कूल में महिला का गला पकड़ा, जान से मारने की धमकी दी, अब शिक्षा विभाग ने 2 शिक्षकों को दिया झटका

शिक्षा विभाग ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित की थी। इसमें अनापुर प्रधानाचार्य भगवत सिंह सोलंकी, हरणी अमरापुरा प्रधानाचार्य आशुतोष व्यास और दोलपुरा प्रधानाचार्य अर्चना को शामिल किया था। साथ ही कार्यवाहक मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी घनश्याम सिंह आढा भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया था।