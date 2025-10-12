liquor smuggling: मेथी के कट्टों से भरा हुआ था ट्रक, पुलिस जांच में अंदर से निकला शराब का जखीरा, इतनी है कीमत

थानाधिकारी लक्ष्मणसिंह चंपावत के अनुसार शराब तस्करी पर रोकथाम के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत नाकाबंदी के दौरान मावल चौकी के सामने सिरोही की तरफ से आए ट्रक की जांच की। इसमें मेथी से भरे कट्टों के नीचे पंजाब व राजस्थान निर्मित अंग्रेजी शराब के 558 कर्टन जब्त किए। आरोपी ट्रक चालक जोधपुर जिले के विवेक विहार पुलिस थाना क्षेत्र निवासी कैलाश विश्नोई को गिरफ्तार किया।