Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सिरोही

liquor smuggling: मेथी के कट्टों से भरा हुआ था ट्रक, पुलिस जांच में अंदर से निकला शराब का जखीरा, इतनी है कीमत

थानाधिकारी लक्ष्मणसिंह चंपावत के अनुसार शराब तस्करी पर रोकथाम के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत नाकाबंदी के दौरान मावल चौकी के सामने सिरोही की तरफ से आए ट्रक की जांच की।

2 min read

सिरोही

image

Rakesh Mishra

Oct 12, 2025

liquor smuggling

पुलिस गिरफ्त में आरोपी। फोटो- पत्रिका 

आबूरोड। रीको थाना पुलिस ने मावल पुलिस चौकी के सामने ट्रक में मेथी से भरे कट्टों के नीचे छिपाकर रखे अंग्रेजी शराब के 558 कर्टन जब्त कर आरोपी ट्रक चालक को गिरफ्तार किया। जब्त शराब की अनुमानित कीमत 60 लाख रुपए आंकी है।

थानाधिकारी लक्ष्मणसिंह चंपावत के अनुसार शराब तस्करी पर रोकथाम के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत नाकाबंदी के दौरान मावल चौकी के सामने सिरोही की तरफ से आए ट्रक की जांच की। इसमें मेथी से भरे कट्टों के नीचे पंजाब व राजस्थान निर्मित अंग्रेजी शराब के 558 कर्टन जब्त किए। आरोपी ट्रक चालक जोधपुर जिले के विवेक विहार पुलिस थाना क्षेत्र निवासी कैलाश विश्नोई को गिरफ्तार किया।

जब्त शराब की कीमत करीब 60 लाख रुपए हैं। जानकार सूत्रों ने बताया कि दीपावली का त्योहार नजदीक आने के साथ ही क्षेत्र में शराब तस्करी बढ़ गई। यहां शराब तस्करी के लिए तस्कर तरह-तरह के तरीके अपना रहे। हालांकि पुलिस की ओर से भी इन्हें पकड़ा जाने के लिए अभियान तेज कर दिया गया। इसी का परिणाम माने के तस्कर पकड़े जा रहे।

कार से 152 किलो डोडा पोस्त बरामद

वहीं बरलूट थाना पुलिस व डीएसटी टीम ने एक कार से 152 किलो डोडा पोस्त बरामद कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस की नाकाबंदी देखकर आरोपियों ने कार घुमाकर भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने पीछा कर दबोच लिया। थानाधिकारी जितेंद्रसिंह ने बताया कि मादक पदार्थ तस्करी की सूचना पर पुलिस टीम ने नाकाबंदी की।

यह वीडियो भी देखें

जावाल में नाकाबंदी के दौरान एक लग्जरी कार से डोडा पोस्त बरामद कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। कार भी जब्त की है। थानाधिकारी ने बताया कि मामले में खाड़ीन (बाड़मेर) निवासी जुजाराम जाट (21) व बीसनिया डेलूबों का वला मोजावास पुलिस थाना धनाउ जिला बाडमेर निवासी हेमाराम जाट (21) को गिरफ्तार कर 152 किलोग्राम डोडा बरामद किया।

ये भी पढ़ें

Jodhpur: मोबाइल पर बात करते-करते ओवरब्रिज से कूदी युवती, सुसाइड नोट में बताई वजह
जोधपुर
Overbridge

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

12 Oct 2025 03:45 pm

Hindi News / Rajasthan / Sirohi / liquor smuggling: मेथी के कट्टों से भरा हुआ था ट्रक, पुलिस जांच में अंदर से निकला शराब का जखीरा, इतनी है कीमत

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

सिरोही

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan : बांग्लादेशी शरणार्थियों को दुनिया के मुस्लिम देशों में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, संघ के इंद्रेश कुमार का बड़ा बयान

Sirohi RSS Abu Road Indresh Kumar Big Statement Bangladeshi refugees Distribute Muslim countries
सिरोही

शांतिवन में वैश्विक शिखर सम्मेलन, ब्रह्माकुमारीज ने गुलाब कोठारी को दिया ‘राष्ट्र चेतना पुरस्कार’

सिरोही

Rajasthan Govt School: यूनिफॉर्म के लिए विद्यार्थियों को 200 रुपए कम मिलेंगे, सामान्य और OBC वर्ग के छात्र योजना से बाहर

Rajasthan-Govt-School
सिरोही

ब्रह्माकुमारीज़ के महासचिव 92 वर्षीय राजयोगी बृजमोहन भाई का निधन, 12 अक्टूबर को होगा अंतिम संस्कार

राजयोगी बृजमोहन भाई
सिरोही

Sirohi: पुलिस को देखकर काला बैग फेंककर भागा संदिग्ध युवक, अंदर मिले हथियार देख उड़े सभी के होश

illegal pistol in Sirohi
सिरोही
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.