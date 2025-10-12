liquor smuggling: मेथी के कट्टों से भरा हुआ था ट्रक, पुलिस जांच में अंदर से निकला शराब का जखीरा, इतनी है कीमत

पुलिस गिरफ्त में आरोपी। फोटो- पत्रिका
आबूरोड। रीको थाना पुलिस ने मावल पुलिस चौकी के सामने ट्रक में मेथी से भरे कट्टों के नीचे छिपाकर रखे अंग्रेजी शराब के 558 कर्टन जब्त कर आरोपी ट्रक चालक को गिरफ्तार किया। जब्त शराब की अनुमानित कीमत 60 लाख रुपए आंकी है।
थानाधिकारी लक्ष्मणसिंह चंपावत के अनुसार शराब तस्करी पर रोकथाम के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत नाकाबंदी के दौरान मावल चौकी के सामने सिरोही की तरफ से आए ट्रक की जांच की। इसमें मेथी से भरे कट्टों के नीचे पंजाब व राजस्थान निर्मित अंग्रेजी शराब के 558 कर्टन जब्त किए। आरोपी ट्रक चालक जोधपुर जिले के विवेक विहार पुलिस थाना क्षेत्र निवासी कैलाश विश्नोई को गिरफ्तार किया।
जब्त शराब की कीमत करीब 60 लाख रुपए हैं। जानकार सूत्रों ने बताया कि दीपावली का त्योहार नजदीक आने के साथ ही क्षेत्र में शराब तस्करी बढ़ गई। यहां शराब तस्करी के लिए तस्कर तरह-तरह के तरीके अपना रहे। हालांकि पुलिस की ओर से भी इन्हें पकड़ा जाने के लिए अभियान तेज कर दिया गया। इसी का परिणाम माने के तस्कर पकड़े जा रहे।
वहीं बरलूट थाना पुलिस व डीएसटी टीम ने एक कार से 152 किलो डोडा पोस्त बरामद कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस की नाकाबंदी देखकर आरोपियों ने कार घुमाकर भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने पीछा कर दबोच लिया। थानाधिकारी जितेंद्रसिंह ने बताया कि मादक पदार्थ तस्करी की सूचना पर पुलिस टीम ने नाकाबंदी की।
यह वीडियो भी देखें
जावाल में नाकाबंदी के दौरान एक लग्जरी कार से डोडा पोस्त बरामद कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। कार भी जब्त की है। थानाधिकारी ने बताया कि मामले में खाड़ीन (बाड़मेर) निवासी जुजाराम जाट (21) व बीसनिया डेलूबों का वला मोजावास पुलिस थाना धनाउ जिला बाडमेर निवासी हेमाराम जाट (21) को गिरफ्तार कर 152 किलोग्राम डोडा बरामद किया।
बड़ी खबरेंView All
सिरोही
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग