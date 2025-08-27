Ganesh Chaturthi 2025: राजस्थान का अनोखा गणेश मंदिर, जहां भगवान गणेश की गोबर से बनी प्रतिमा की होती है पूजा



स्कंद पुराण के अर्बुद खंड के अनुसार, गौरी शिखर पर्वत (अर्बुद पर्वत) पर ही भगवान गणेश का जन्म हुआ था। माता पार्वती ने पुत्र प्राप्ति का वर मांगा और भगवान शिव ने उन्हें पुण्यंक व्रत करने के लिए कहा। जन्म के समय 33 करोड़ देवताओं के साथ भगवान शंकर ने अर्बुदारण्य की परिक्रमा की। सिद्धि विनायक गणेश मंदिर धार्मिक आस्था, पुराणिक मान्यता और सांस्कृतिक परंपरा का अद्वितीय संगम है।