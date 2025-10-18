Patrika LogoSwitch to English

राजस्थान के रेलयात्रियों के लिए गुड न्यूज, यात्रियों की भीड़ को देखते हुए चलेंगी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें

Train News: भारतीय रेलवे की ओर से दीपावली पर्व पर अतिरिक्त यात्री यातायात को ध्यान में रखते हुए स्पेशल रेल सेवाओं का संचालन किया जा रहा है।

2 min read

सिरोही

image

Santosh Trivedi

Oct 18, 2025

train news

Photo- Patrika

Train News: भारतीय रेलवे की ओर से दीपावली पर्व पर अतिरिक्त यात्री यातायात को ध्यान में रखते हुए भिवानी-अजमेर-भिवानी अनारक्षित स्पेशल, उदयपुर सिटी-दिल्ली सराय-उदयपुर सिटी व मैसूरू-जयपुर-मैसूरू स्पेशल रेल सेवाओं का संचालन किया जा रहा है।

गाड़ी संख्या 04733, भिवानी-अजमेर अनारक्षित स्पेशल रेलसेवा दिनांक 18, 19, 22, 23, 24 व 25 अक्टूबर को (06 ट्रिप) भिवानी से 8.20 बजे रवाना होकर 16.55 बजे अजमेर पहुंचेगी।

इसी प्रकार गाड़ी संख्या 04734, अजमेर-भिवानी अनारक्षित स्पेशल रेलसेवा दिनांक 18, 19, 22, 23, 24 व 25 अक्टूबर को (6 ट्रिप) अजमेर से 17.30 बजे रवाना होकर रात्रि 2.40 बजे भिवानी पहुंचेगी।

यह रेलसेवा मार्ग मेें चरखी दादरी, झाडली, कोसली, जाटूसाना, रेवाडी, अटेली, नारनौल, डाबला, नीमकाथाना, कावंट, श्रीमाधोपुर, रींगस, रेनवाल, फुलेरा, नरेना व किशनगढ स्टेशनों पर ठहराव करेगी। इस रेल सेवा में 10 साधारण श्रेणी व 2 गार्ड डिब्बों सहित कुल 12 डिब्बे होंगे।

गाड़ी संख्या 09601, उदयपुर सिटी-दिल्ली सराय स्पेशल रेलसेवा दिनांक 18 व 26 अक्टूबर को (2 ट्रिप) उदयपुर सिटी से 10.30 बजे रवाना होकर जयपुर स्टेशन पर 19.15 बजे आगमन व 19.25 बजे प्रस्थान कर अगलेे दिन दिल्ली सराय 02.20 बजे पहुंचेगी।

इसी प्रकार गाड़ी संख्या 09602, दिल्ली सराय-उदयपुर सिटी स्पेशल रेलसेवा दिनांक 19 व 27 अक्टूबर को (2 ट्रिप) दिल्ली सराय से 5 बजे रवाना होकर जयपुर स्टेशन पर 11.30 बजे आगमन व 11.40 बजे प्रस्थान कर अगले दिन 21.20 बजे उदयपुर सिटी पहुंचेगी।

यह रेलसेवा मार्ग में राणाप्रताप नगर, मावली, फतेहनगर, कपासन, चंदेरिया, गंगरार, भीलवाडा, मांडल, बिजयनगर, नसीराबाद, अजमेर, किशनगढ, नरेना, फुलेरा, आसलपुर जोबनेर, कनकपुरा, जयपुर, गांधीनगर जयपुर, गैटोर जगतपुरा, खातीपुरा, बस्सी, दौसा, बांदीकुई, राजगढ, मालाखेडा, अलवर, खैरथल, रेवाडी, गुडगॉव व दिल्ली कैंट स्टेशनों पर ठहराव करेगी। इस रेलसेवा में 2 थर्ड एसी, 8 द्वितीय शयनयान, 4 साधारण श्रेणी व 2 गार्ड डिब्बो सहित कुल 16 डिब्बे होंगे।

गाड़ी संख्या 06231, मैसूरू-जयपुर स्पेशल रेलसेवा दिनांक 18 एवं 25 अक्टूबर को (2 ट्रिप) मैसूरू से शनिवार को 23.55 बजे रवाना होकर सोमवार 18.40 बजे जयपुर पहुंचेगी।

इसी प्रकार गाड़ी संख्या 06232, जयपुर-मैसूरू स्पेशल रेलसेवा दिनांक 21 व 28 अक्टूबर को (2 ट्रिप) जयपुर से मंगलवार को 4 बजे रवाना होकर गुरुवार को 3.30 बजे मैसूरू पहुंचेगी। इस रेलसेवा में 2 सैकण्ड एसी, 12 थर्ड एसी, 2 द्वितीय शयनयान व 2 पॉवर गार्ड डिब्बों सहित कुल 18 डिब्बे होंगे।

Updated on:

18 Oct 2025 02:33 pm

Published on:

18 Oct 2025 02:32 pm

