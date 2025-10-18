Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सिरोही

Rajasthan Crime: 4 साल की बच्ची की बेरहमी से हत्या, पुलिस ने पिता को किया गिरफ्तार, जानिए चौंकाने वाला मामला

पिता ने शराब पीकर नशे में पहले बच्ची को सिलाई टेबल पर पटका, बाद में लोहे की कुर्सी से गिराया और चारपाई उठाकर सीमेंट पर जोर से पटका, जिससे उसकी मौत हो गई।

less than 1 minute read

सिरोही

image

Santosh Trivedi

Oct 18, 2025

sirohi murder

Photo- Patrika

सिरोही/रेवदर @ पत्रिका. रेवदर थाना क्षेत्र के सालोतरा गांव में साढ़े 4 साल की बच्ची की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने पिता को गिरफ्तार किया है। बच्ची के नाना ने पिता पर हत्या का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया था। पुलिस की पूछताछ में पिता ने वारदात को कबूल किया। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया।

थानाधिकारी सीताराम ने बताया कि सालोतरा में गत रविवार को ननिहाल से पिता के घर आई बालिका जोशना (4) की संदिग्ध मौत हो गई थी। बच्ची के मुंह से झाग निकलने और गले पर निशान को देखते हुए उसके नाना ने पिता करसन कोली निवासी सालोतरा पर हत्या का आरोप लगाते हुए सोमवार को रिपोर्ट दी थी ।

थानाधिकारी ने बताया कि बच्ची के शव को गांव में दफना दिया था। मंगलवार को एसडीएम से अनुमति के बाद शव को बाहर निकाल कर उसका पोस्टमार्टम करवाया गया। पुलिस ने पिता को पकड़कर पूछताछ की तो उसने वारदात कबूल की। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया ।

शराब के नशे में मार दिया

आरोपी ने पुलिस को बताया कि जब जोशना उसके घर आई तब उसने अपनी पत्नी को कॉल किया और कहा कि- तू क्यों नहीं आई, तू आज नहीं आएगी, तो मैं बच्ची को मार दूंगा। उसने रात में शराब पीकर नशे में पहले बच्ची को सिलाई टेबल पर पटका, बाद में लोहे की कुर्सी से गिराया और चारपाई उठाकर सीमेंट पर जोर से पटका, जिससे उसकी मौत हो गई।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में एक और बड़ा सड़क हादसा, मासूम बच्ची का सिर कटकर अलग हुआ, दो मौत, 25 घायल
पाली
Road Accident

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

18 Oct 2025 02:03 pm

Published on:

18 Oct 2025 01:57 pm

Hindi News / Rajasthan / Sirohi / Rajasthan Crime: 4 साल की बच्ची की बेरहमी से हत्या, पुलिस ने पिता को किया गिरफ्तार, जानिए चौंकाने वाला मामला

बड़ी खबरें

View All

सिरोही

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Sirohi: महाराव सुरतान देवड़ा ने दत्तानी के युद्ध में मुगल बादशाह अकबर की सेना के छुड़ाए थे छक्के

महाराव सुरतान देवड़ा
सिरोही

राजस्थान के रेलयात्रियों के लिए गुड न्यूज, यात्रियों की भीड़ को देखते हुए चलेंगी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें

train news
सिरोही

Rajasthan: राजस्थान की इस नदी पर बनेगा 32 पिलर का नया पुल, 7.50 मीटर होगी चौड़ाई, खर्च होंगे 7 करोड़ 70 लाख

Bridge on Sukri River
सिरोही

RAS Result: दो सगे भाई-बहनों का आरएएस में चयन, तीसरे भाई का इंटरव्यू बाकी, गांव में छायी डबल खुशी

सिरोही

दुर्गा पूजा के बाद हर वर्ष पश्चिम बंगाल से बड़ी संख्या में पर्यटक आते माउंट आबू, इस बार सन्नाटा, जानिए इसकी वजह

Mount Abu
सिरोही
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.