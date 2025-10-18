Rajasthan Crime: 4 साल की बच्ची की बेरहमी से हत्या, पुलिस ने पिता को किया गिरफ्तार, जानिए चौंकाने वाला मामला

आरोपी ने पुलिस को बताया कि जब जोशना उसके घर आई तब उसने अपनी पत्नी को कॉल किया और कहा कि- तू क्यों नहीं आई, तू आज नहीं आएगी, तो मैं बच्ची को मार दूंगा। उसने रात में शराब पीकर नशे में पहले बच्ची को सिलाई टेबल पर पटका, बाद में लोहे की कुर्सी से गिराया और चारपाई उठाकर सीमेंट पर जोर से पटका, जिससे उसकी मौत हो गई।