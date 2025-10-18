Rajasthan Crime: 4 साल की बच्ची की बेरहमी से हत्या, पुलिस ने पिता को किया गिरफ्तार, जानिए चौंकाने वाला मामला

Photo- Patrika
सिरोही/रेवदर @ पत्रिका. रेवदर थाना क्षेत्र के सालोतरा गांव में साढ़े 4 साल की बच्ची की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने पिता को गिरफ्तार किया है। बच्ची के नाना ने पिता पर हत्या का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया था। पुलिस की पूछताछ में पिता ने वारदात को कबूल किया। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया।
थानाधिकारी सीताराम ने बताया कि सालोतरा में गत रविवार को ननिहाल से पिता के घर आई बालिका जोशना (4) की संदिग्ध मौत हो गई थी। बच्ची के मुंह से झाग निकलने और गले पर निशान को देखते हुए उसके नाना ने पिता करसन कोली निवासी सालोतरा पर हत्या का आरोप लगाते हुए सोमवार को रिपोर्ट दी थी ।
थानाधिकारी ने बताया कि बच्ची के शव को गांव में दफना दिया था। मंगलवार को एसडीएम से अनुमति के बाद शव को बाहर निकाल कर उसका पोस्टमार्टम करवाया गया। पुलिस ने पिता को पकड़कर पूछताछ की तो उसने वारदात कबूल की। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया ।
आरोपी ने पुलिस को बताया कि जब जोशना उसके घर आई तब उसने अपनी पत्नी को कॉल किया और कहा कि- तू क्यों नहीं आई, तू आज नहीं आएगी, तो मैं बच्ची को मार दूंगा। उसने रात में शराब पीकर नशे में पहले बच्ची को सिलाई टेबल पर पटका, बाद में लोहे की कुर्सी से गिराया और चारपाई उठाकर सीमेंट पर जोर से पटका, जिससे उसकी मौत हो गई।
