सिरोही

Heavy Rain Alert: अब भारी नहीं अति भारी बारिश की आई चेतावनी, IMD का नया अलर्ट जारी

Heavy Rain Alert in Rajasthan: मौसम विभाग ने आगामी 20 अगस्त को सिरोही और उदयपुर जिले में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

सिरोही

Rakesh Mishra

Aug 17, 2025

राजस्थान में मानसून की सक्रियता के चलते कई जिलों में अच्छी बारिश हो रही है। मौसम विभाग का कहना है कि आगामी 3-4 दिन उदयपुर और जोधपुर संभाग के कुछ भागों में मेघगर्जन के साथ मध्मय से कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। कोटा, अजमेर, जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग में मेघगर्जन के साथ हल्की मध्यम बारिश की संभावना है।

इस बीच मौसम विभाग ने आगामी 20 अगस्त को सिरोही और उदयपुर जिले में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही जालोर, राजसमंद, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। विभाग ने मेघगर्जन और वज्रपात का येलो अलर्ट भी जारी किया है।

माउंट आबू में झमाझम

वहीं दूसरी तरफ पर्यटन स्थल माउंट आबू की हरी भरी पहाड़ियों का मनमोहक नजारा देश-विदेश से आने वाले सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। शनिवार रात हुई तेज बारिश से माउंट आबू-आबूरोड मार्ग से लेकर गुरु शिखर तक रास्ते के किनारे बहते झरने सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बने रहे।

क्षेत्र की पहाड़ियों के मनभावन दृश्यों को पर्यटकों ने कैमरे में कैद कर पर्यटन यात्रा के लम्हों को यादगार बनाया। कभी हल्की तो कभी तेज रुक-रुक कर हो रही बारिश के चलते सवेरे आठ बजे समाप्त 24 घंटों में 48.2 मिलीमीटर बारिश होने से अब तक 1241 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है।

नक्की पर चली चादर

नक्की झील व लोअर कोदरा बांध में फिर से तीव्र वेग से चादर चलती रही। रुक-रुक कर हो रही बारिश से नदी, नालों में बहता पानी भी सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दिन में आसमान के साफ रहने से पर्यटक हरियाली से आच्छादित वादियों को निहारते हुए गुरुशिखर, पीस पार्क, अचलगढ़, देलवाड़ा मंदिर, संत सरोवर, अधर देवी, शंकर मठ, यूनिवर्सल पीस हॉल ओम शांति भवन, आध्यात्मिक संग्रहालय, भारत माता नमन स्थल, टॉड रॉक आदि दर्शनीय स्थलों का दीदार करते हुए आनंदित दिखे।

17 Aug 2025 06:23 pm

Hindi News / Rajasthan / Sirohi / Heavy Rain Alert: अब भारी नहीं अति भारी बारिश की आई चेतावनी, IMD का नया अलर्ट जारी

