Heavy Rain Alert: अब भारी नहीं अति भारी बारिश की आई चेतावनी, IMD का नया अलर्ट जारी

नक्की झील व लोअर कोदरा बांध में फिर से तीव्र वेग से चादर चलती रही। रुक-रुक कर हो रही बारिश से नदी, नालों में बहता पानी भी सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दिन में आसमान के साफ रहने से पर्यटक हरियाली से आच्छादित वादियों को निहारते हुए गुरुशिखर, पीस पार्क, अचलगढ़, देलवाड़ा मंदिर, संत सरोवर, अधर देवी, शंकर मठ, यूनिवर्सल पीस हॉल ओम शांति भवन, आध्यात्मिक संग्रहालय, भारत माता नमन स्थल, टॉड रॉक आदि दर्शनीय स्थलों का दीदार करते हुए आनंदित दिखे।