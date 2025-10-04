Mount Abu Rain: माउंट आबू में झमाझम 2 इंच हुई बारिश, फिर से बहने लगे झरने, सैलानियों को कर रहे आकर्षित

दोपहर में करीब तीन बजे हल्की बारिश शुरू हुई, जो धीरे-धीरे तेज होती गई। सड़कों पर पानी बहने लगा। दर्शनीय स्थलों का दीदार करने गए सैलानियों को अचानक आई बारिश से परेशानियों का सामना करना पड़ा। बारिश के चलते पहाड़ियों में धुंध छायी रही। तापमापी के पारे में मामूली सी हलचल के चलते अधिकतम तापमान 28 व न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहा।