सिरोही

Mount Abu Rain: माउंट आबू में झमाझम 2 इंच हुई बारिश, फिर से बहने लगे झरने, सैलानियों को कर रहे आकर्षित

Mount Abu Rain: राजस्थान में बारिश का दौर लगातार जारी है। इस बीच सिरोही जिले के माउंट आबू में 2 इंच बारिश हुई है। बीते 24 घंटों में 52.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जिसके बाद सड़क किराने झरने फिर से बहने लगे।

less than 1 minute read

सिरोही

image

Kamal Mishra

Oct 04, 2025

Mount Abu rain

माउंट आबू में बारिश का दौर जारी (फोटो-पत्रिका)

सिरोही। पर्यटन स्थल माउंट आबू में गत दो दिन से रुक-रुक कर बारिश का दौर जारी है। बारिश से माउंट आबू-आबूरोड सड़क मार्ग से लेकर गुरुशिखर तक रास्ते के किनारे बंद पड़े झरने फिर से चल गए, जो सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बने रहे हैं। नक्की झील में भी फिर से चादर चलना आरंभ हो गई।

माउंट आबू में सड़क किनारे बह रहा झरना (फोटो-पत्रिका)

माउंट में शनिवार सुबह आठ बजे तक बीते 24 घंटे में 52.4 मिलीमीटर बारिश हुई। यहां अब तक कुल 1885.2 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है।

पहाड़ियों में छाई धुंध

दोपहर में करीब तीन बजे हल्की बारिश शुरू हुई, जो धीरे-धीरे तेज होती गई। सड़कों पर पानी बहने लगा। दर्शनीय स्थलों का दीदार करने गए सैलानियों को अचानक आई बारिश से परेशानियों का सामना करना पड़ा। बारिश के चलते पहाड़ियों में धुंध छायी रही। तापमापी के पारे में मामूली सी हलचल के चलते अधिकतम तापमान 28 व न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहा।

नक्की झील व लोअर कोदरा बांध में चल रही चादर

बारिश से नक्की झील व लोअर कोदरा बांध में फिर से चादर चलना आरंभ हो गई। नदी- नालों में बहता पानी भी सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बना रहा। हरी-भरी पहाड़ियों का मनमोहक नजारा देश-विदेश से आए सैलानियों को बरबस ही अपनी ओर आकर्षित कर रहा है।

