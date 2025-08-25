Patrika LogoSwitch to English

सिरोही

Rajasthan: राजस्थान में जांबाज सिपाही ने वर्दी उतारी और नदी में लगा दी छलांग, पानी में फंसे छात्र की बचाई जान

तैर कर बाहर आया छात्र सुरेश नदी किनारे झाड़ियों के पास बैठा रो रहा था। उस दौरान वहां से गुजर रही क्षेत्र की एक महिला ने पूछताछ की तो उसने साथी के नदी में फंसे होने की जानकारी दी।

सिरोही

Rakesh Mishra

Aug 25, 2025

Constable saved student life
नदी में फंसे छात्र को बाहर निकालता सिपाही। फोटो- पत्रिका

राजस्थान के सिरोही के आबूरोड शहर के अमरापुरी श्मशान घाट के सामने से गुजर रही बनास नदी में पानी में फंसे खेल छात्रावास सांतपुर के छात्र की जान बचाने में राजस्थान पुलिस के सिपाही शंभूराम (बेल्ट संख्या-799) ने बहादुरी का परिचय दिया। सिपाही ने मौके पर पहुंचकर अपनी वर्दी उतारी और बिना विलंब किए नदी में छलांग लगा दी।

वह तैरकर चट्टान पर बैठे छात्र तक पहुंचा और फिर रस्सी के सहारे उसे सुरक्षित बाहर निकाल लाया। इस दौरान वह बच्चे को भी हिम्मत देता रहा। शंभू की बहादुरी की लोगों ने सराहना की। एसडीएम ने हिम्मतवाला सिपाही बताते हुए उसकी पीठ थपथपाई। वहीं, पालिकाध्यक्ष ने उसे 2100 रुपए नकद राशि प्रदान कर समानित किया।

फोटो कॉपी कराने निकले, पहुंच गए नदी में नहाने

आबूरोड के निकट खेल छात्रावास सांतपुर में रह रहे मालप गांव निवासी दो छात्र 10वीं का सुरेश (17) व 11वीं का भरत (17) दस्तावेजों की फोटो कॉपी कराने आबूरोड जाने का कहकर हॉस्टल से निकले थे। आबूरोड आकर वे अमरापुरी श्मशानघाट के सामने नदी में नहाने उतर गए।

वे तैरकर नदी के बीच चट्टान तक पहुंच गए, इसी दौरान नदी में पानी का बहाव बढ़ गया, जिससे सुरेश तो जैसे-तैसे तैरकर बाहर आ गया, लेकिन भरत को अच्छी तरह तैरना नहीं आने से वह नदी में चट्टान पर ही फंस गया।

झाड़ियों के पास रो रहा था छात्र

तैर कर बाहर आया छात्र सुरेश नदी किनारे झाड़ियों के पास बैठा रो रहा था। उस दौरान वहां से गुजर रही क्षेत्र की एक महिला ने पूछताछ की तो उसने साथी के नदी में फंसे होने की जानकारी दी। जिस पर महिला ने अपने पुत्र अर्जुन राणा को इस बारे में बताया। राणा ने पालिकाध्यक्षप मगनदान चारण को सूचना दी। इस पर उपखंड अधिकारी शंकरलाल मीणा व शहर थाने के उप निरीक्षक भगवानाराम जाब्ते के साथ घटनास्थल पर पहुंचे।

लोगों ने की मदद

नगरपालिका के कर्मचारी रस्सा लेकर मौके पर पहुंचे। अन्य कोई तैराक नहीं होने पर सिपाही शंभू को बच्चे तक पहुंचने व रस्सा लाने, बांधने के लिए करीब 100 मीटर दूर चट्टान तक पांच फेरे करने पड़े। शंभू ने चट्टान के पास बड़ी झाड़ी से रस्सा बांधा। नदी किनारे कांस्टेबल श्रवण, पालिकाकर्मी व अन्य लोग रस्से को कसकर पकड़कर खड़े हो गए और फंसे बालक को सुरक्षित बाहर निकाला।

इन्होंने कहा

खेल छात्रावास के दोनों छात्रा फोटो कॉपी कराने के बहाने आबूरोड आए थे। बनास नदी में नहाने के दौरान एक छात्र बीच में फंस गया। पुलिस के बहादुर सिपाही शंभू ने उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बच्चों को छात्रावास ले जाया गया। सबके सहयोग से यह रेस्क्यू सफल रहा।

  • शंकरलाल मीणा, उपखंड अधिकारी, आबूरोड

हमारे सिपाही ने आज बहुत अच्छा कार्य किया। अन्य का सहयोग मिला। जिससे नदी में फंसे बच्चे की जान बच गई।

  • भगवानाराम, उप निरीक्षक, शहर थाना, आबूरोड

25 Aug 2025 04:10 pm

Hindi News / Rajasthan / Sirohi / Rajasthan: राजस्थान में जांबाज सिपाही ने वर्दी उतारी और नदी में लगा दी छलांग, पानी में फंसे छात्र की बचाई जान

