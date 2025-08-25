Rajasthan: राजस्थान में जांबाज सिपाही ने वर्दी उतारी और नदी में लगा दी छलांग, पानी में फंसे छात्र की बचाई जान

तैर कर बाहर आया छात्र सुरेश नदी किनारे झाड़ियों के पास बैठा रो रहा था। उस दौरान वहां से गुजर रही क्षेत्र की एक महिला ने पूछताछ की तो उसने साथी के नदी में फंसे होने की जानकारी दी। जिस पर महिला ने अपने पुत्र अर्जुन राणा को इस बारे में बताया। राणा ने पालिकाध्यक्षप मगनदान चारण को सूचना दी। इस पर उपखंड अधिकारी शंकरलाल मीणा व शहर थाने के उप निरीक्षक भगवानाराम जाब्ते के साथ घटनास्थल पर पहुंचे।