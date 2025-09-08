सिरोही में युवती से बलात्कार-धर्म परिवर्तन का मामला, कैफे में बेहोश कर अश्लील वीडियो बनाया, बार-बार संबंध बनाने को मजबूर किया



पीड़िता ने बताया कि आरोपी उसे सिरोही के शिवगंज इलाके में स्थित एक कैफे में बुलाए। वहां आरोपी ने उसके कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे बेहोश कर दिया और गेस्ट हाउस ले गया। आरोप है कि गेस्ट हाउस में आरोपी ने उसके साथ बलात्कार किया और उसकी अश्लील वीडियो भी बना ली। इसके बाद आरोपी बार-बार उसके साथ जबरन संबंध बनाने की कोशिश करता रहा।