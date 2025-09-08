सिरोही में युवती से बलात्कार-धर्म परिवर्तन का मामला, कैफे में बेहोश कर अश्लील वीडियो बनाया, बार-बार संबंध बनाने को मजबूर किया

Sirohi Crime: सिरोही जिले की एक युवती ने दो युवकों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए बलात्कार और जबरन धर्म परिवर्तन करवाने का मामला दर्ज कराया है। पीड़िता ने अपने परिजनों को पूरी आपबीती सुनाने के बाद पुलिस में शिकायत दी, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया और कोर्ट में पेश किया।
पीड़िता ने बताया कि आरोपी उसे सिरोही के शिवगंज इलाके में स्थित एक कैफे में बुलाए। वहां आरोपी ने उसके कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे बेहोश कर दिया और गेस्ट हाउस ले गया। आरोप है कि गेस्ट हाउस में आरोपी ने उसके साथ बलात्कार किया और उसकी अश्लील वीडियो भी बना ली। इसके बाद आरोपी बार-बार उसके साथ जबरन संबंध बनाने की कोशिश करता रहा।
युवती ने बताया कि आरोपी उसे सिरोही से बाहर भी ले गया और वहां उसे धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने लगे। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर तुरंत कार्रवाई की। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक प्रक्रिया के तहत कोर्ट में पेश किया गया।
कोर्ट ने दोनों आरोपियों के लिए अलग-अलग आदेश जारी किए। एक आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया, जबकि दूसरे आरोपी को पुलिस रिमांड पर भेजकर आगे की पूछताछ के लिए रखा गया। पुलिस ने मामले की गहनता को देखते हुए अतिरिक्त जांच शुरू कर दी है और पीड़िता की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।
इस घटना ने स्थानीय लोगों में चिंता और आक्रोश पैदा कर दिया है। पुलिस ने महिलाओं और युवतियों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध परिस्थिति में तत्काल जानकारी दें और सुरक्षित रहें। वहीं, पीड़िता के परिजन न्याय की गुहार लगाते हुए आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं।
यह मामला न केवल महिला सुरक्षा के लिहाज से गंभीर है, बल्कि समाज में ऐसे अपराधों के प्रति जागरूकता की आवश्यकता को भी उजागर करता है। पुलिस ने कहा कि जांच जारी है और आरोपियों को न्यायालय के समक्ष जवाबदेह बनाया जाएगा।