Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सिरोही

सिरोही जिले में मानसून की रही मेहर, 28 प्रतिशत ज्यादा बरसा पानी, 30 छोटे-बडे बांधों में से 19 बांध ओवरफ्लो

सिरोही जिले में इस बार मानसून की मेहरबानी से अच्छी बारिश हुई है। मानसून काल में जिले में औसतन 904.81 मिमी बारिश को सामान्य माना जाता है, लेकिन इस वर्ष 15 जून से 11 सितबर तक जिले में 1005.52 मिमी बारिश रेकॉर्ड की गई है।

सिरोही

kamlesh sharma

Sep 12, 2025

sirohi rain
सिरोही. लबालब भरा जिले का अणगोर बांध। फोटो पत्रिका

सिरोही जिले में इस बार मानसून की मेहरबानी से अच्छी बारिश हुई है। मानसून काल में जिले में औसतन 904.81 मिमी बारिश को सामान्य माना जाता है, लेकिन इस वर्ष 15 जून से 11 सितंबर तक जिले में 1005.52 मिमी बारिश रेकॉर्ड की गई है, जो कि सामान्य का 111.13 प्रतिशत है। मानसून के दूसरे चरण में हुई अच्छी बारिश ने जिले के लगभग सभी बांधों व तालाबों को लबालब कर दिया।

इस वर्ष 28.21 प्रतिशत अधिक बारिश

गत वर्ष 11 सितंबर तक जिले में मात्र 82 प्रतिशत बारिश दर्ज की गई थी। जबकि इस वर्ष अब तक 1005.52 बारिश हो चुकी। यानी गत वर्ष से 28.21 प्रतिशत अधिक बारिश दर्ज की गई है। इसी अवधि में 2024 में जिले के 30 में से मात्र 8 बांध छलके थे, इसके मुकाबले इस वर्ष 19 बांधों पर पानी की चादर चल रही है। गत वर्ष जिले के जलाशयों में 11 सितबर तक मात्र 57 प्रतिशत पानी था, वहीं इस वर्ष 85 प्रतिशत पानी जलाशयों में आ चुका है। जिले के 30 छोटे-बडे जलाशय में 19 बांध अपनी पूर्ण भराव क्षमता तक पहुंच चुके हैं तथा 11 बांधों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बांधों में लबालब पानी देख किसान, पशुपालक और आम नागरिकों के चेहरे खिल उठे हैं।

ये भी पढ़ें

Dam Overflow: राजस्थान में पहली बार ओवरफ्लो हुआ यह बांध, ग्रामीणों ने की पूजा-अर्चना, गुड़-नारियल का प्रसाद बांटा
सिरोही
Batisa Nala Dam Overflow

जलाशयों में 85 प्रतिशत जल संचयन

जिले के कुल 30 बांधों की भराव क्षमता 5540.65 एमसीएफटी है, जिनमें से अब तक 4700.67 एमसीएफटी जल संग्रहित हो चुका है, जो कुल क्षमता का 85 प्रतिशत है। 11 सितबर को जिले के 19 बांध ओवरलो हो चुके हैं। जिसमें जिले का सबसे बडा बत्तीसा नाला बांध, जिसकी भराव क्षमता 54.12 फीट तथा 577.32 एमसीएफटी है, जिस पर 7 इंच पानी की चादर चल रही है। वेस्ट बनास बांध जिसकी भराव क्षमता 24 फीट तथा 1380 एमसीफटी है, जिस पर भी बीते 12 दिन से लगातार पानी की चादर चल रही है।

माउंट आबू में सर्वाधिक 124 प्रतिशत बारिश

जिले औसत की सर्वाधिक 124 प्रतिशत बारिश माउंट आबू में दर्ज की गई है। वहीं, सिरोही क्षेत्र में औसत की 117 प्रतिशत बारिश रेकॉर्ड की गई है। जिले के अन्य ब्लॉक में भी इस बार अच्छी बारिश हुई है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Dam Overflow: मानसून ने लिया ब्रेक, फिर भी छलक गया राजस्थान का यह बांध, 19 पर चल रही चादर
सिरोही
Angor Dam

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

12 Sept 2025 05:00 pm

Hindi News / Rajasthan / Sirohi / सिरोही जिले में मानसून की रही मेहर, 28 प्रतिशत ज्यादा बरसा पानी, 30 छोटे-बडे बांधों में से 19 बांध ओवरफ्लो

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.