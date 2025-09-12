सिरोही जिले में मानसून की रही मेहर, 28 प्रतिशत ज्यादा बरसा पानी, 30 छोटे-बडे बांधों में से 19 बांध ओवरफ्लो

सिरोही जिले में इस बार मानसून की मेहरबानी से अच्छी बारिश हुई है। मानसून काल में जिले में औसतन 904.81 मिमी बारिश को सामान्य माना जाता है, लेकिन इस वर्ष 15 जून से 11 सितंबर तक जिले में 1005.52 मिमी बारिश रेकॉर्ड की गई है, जो कि सामान्य का 111.13 प्रतिशत है। मानसून के दूसरे चरण में हुई अच्छी बारिश ने जिले के लगभग सभी बांधों व तालाबों को लबालब कर दिया।
गत वर्ष 11 सितंबर तक जिले में मात्र 82 प्रतिशत बारिश दर्ज की गई थी। जबकि इस वर्ष अब तक 1005.52 बारिश हो चुकी। यानी गत वर्ष से 28.21 प्रतिशत अधिक बारिश दर्ज की गई है। इसी अवधि में 2024 में जिले के 30 में से मात्र 8 बांध छलके थे, इसके मुकाबले इस वर्ष 19 बांधों पर पानी की चादर चल रही है। गत वर्ष जिले के जलाशयों में 11 सितबर तक मात्र 57 प्रतिशत पानी था, वहीं इस वर्ष 85 प्रतिशत पानी जलाशयों में आ चुका है। जिले के 30 छोटे-बडे जलाशय में 19 बांध अपनी पूर्ण भराव क्षमता तक पहुंच चुके हैं तथा 11 बांधों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बांधों में लबालब पानी देख किसान, पशुपालक और आम नागरिकों के चेहरे खिल उठे हैं।
जिले के कुल 30 बांधों की भराव क्षमता 5540.65 एमसीएफटी है, जिनमें से अब तक 4700.67 एमसीएफटी जल संग्रहित हो चुका है, जो कुल क्षमता का 85 प्रतिशत है। 11 सितबर को जिले के 19 बांध ओवरलो हो चुके हैं। जिसमें जिले का सबसे बडा बत्तीसा नाला बांध, जिसकी भराव क्षमता 54.12 फीट तथा 577.32 एमसीएफटी है, जिस पर 7 इंच पानी की चादर चल रही है। वेस्ट बनास बांध जिसकी भराव क्षमता 24 फीट तथा 1380 एमसीफटी है, जिस पर भी बीते 12 दिन से लगातार पानी की चादर चल रही है।
जिले औसत की सर्वाधिक 124 प्रतिशत बारिश माउंट आबू में दर्ज की गई है। वहीं, सिरोही क्षेत्र में औसत की 117 प्रतिशत बारिश रेकॉर्ड की गई है। जिले के अन्य ब्लॉक में भी इस बार अच्छी बारिश हुई है।