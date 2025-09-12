सिरोही जिले में मानसून की रही मेहर, 28 प्रतिशत ज्यादा बरसा पानी, 30 छोटे-बडे बांधों में से 19 बांध ओवरफ्लो

गत वर्ष 11 सितंबर तक जिले में मात्र 82 प्रतिशत बारिश दर्ज की गई थी। जबकि इस वर्ष अब तक 1005.52 बारिश हो चुकी। यानी गत वर्ष से 28.21 प्रतिशत अधिक बारिश दर्ज की गई है। इसी अवधि में 2024 में जिले के 30 में से मात्र 8 बांध छलके थे, इसके मुकाबले इस वर्ष 19 बांधों पर पानी की चादर चल रही है। गत वर्ष जिले के जलाशयों में 11 सितबर तक मात्र 57 प्रतिशत पानी था, वहीं इस वर्ष 85 प्रतिशत पानी जलाशयों में आ चुका है। जिले के 30 छोटे-बडे जलाशय में 19 बांध अपनी पूर्ण भराव क्षमता तक पहुंच चुके हैं तथा 11 बांधों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बांधों में लबालब पानी देख किसान, पशुपालक और आम नागरिकों के चेहरे खिल उठे हैं।