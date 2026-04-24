Rajasthan News : सिरोही पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 49 लाख की स्मैक के साथ कांस्टेबल गिरफ्तार

पुलिस ने बताया कि पूछताछ में सामने आया कि आरोपी कांस्टेबल लंबे समय से मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त था। पूर्व में भी कन्हैयालाल बावरी, कृष्णपाल सिंह व नयूब खान पठान के साथ मिलकर भिवंडी, महाराष्ट्र में स्मैक की आपूर्ति कर चुका है। गिरफ्तार आरोपी विनोद सिंह पुत्र वक्तावर सिंह प्रतापगढ़ जिले के मौखेमपुरा का निवासी है।