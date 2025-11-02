Rajasthan: पुलिस को खून के आंसू रुलाने की धमकी देने वाला निकला नाबालिग, जानें पूरा मामला

प्रतीकात्मक तस्वीर-पत्रिका
सिरोही। आबूरोड शहर के रोडवेज बस स्टैंड पर दीपावली के दिन ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल पर चाकू से हमले के मामले में चार आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर तीन दिन पूर्व पुलिस को खून के आंसू रुलाने की धमकी देने का वीडियो वायरल करने के प्रकरण में पुलिस ने नाबालिग को संरक्षण में लिया। आवश्यक कार्रवाई के बाद उसे बाल सुधार गृह सिरोही में सौंप दिया।
थानाधिकारी हरचंदराम देवासी ने बताया कि दीपावली पर बस स्टैंड पर ड्यूटी दे रहे कांस्टेबल ओमप्रकाश पर चाकू से हमला किया था। इस पर चार आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इस प्रकरण में सोशल मीडिया इंस्टाग्राम आईडी से एक जने ने धमकी देते हुए वीडियो वायरल किया था।
उच्चाधिकारियों के निर्देश पर कर्मचारी को धमकाने व आईडी ऑपरेटर के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की। इस मामले में एक नाबालिग को संरक्षण में लिया। उसे बाल सुधार गृह सिरोही भेजा है। देवासी ने कहा कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग करते हुए हथियारों के साथ व धमकी भरे वीडियो कोई भी व्यक्ति न अपलोड और न वायरल करें।
थानाधिकारी ने बताया कि राजू… 47…145 के नाम की आईडी से एक वीडियो 21 सेकेंड का वायरल किया था, जो गत 20 अक्टूबर को दीपावली पर कांस्टेबल ओमप्रकाश पर हमले का है, जिसमें कांस्टेबल के ऊपर गोल लाल घेरा कर तीर का निशान कर रखा है। दूसरे वीडियो में गिरफ्तार चार आरोपी भगा, गोवा, सोमा व अन्ना के शहर थाना में लिए फोटोग्राफ का है, जिसमें वे बैठे हुए हैं।
इस वीडियो में एक गाने के साथ ए मेरे दोस्त, तुम जिनकी वजह से जेल गया है, उनको हम खून के आंसू रुलाएंगे। तू एक बार पिंजरे से बाहर तो आजा मेरे दोस्त, तेरे लिए महफिल क्या पूरा शहर सजाएंगे आवाज दो बार सुनाई दे रही है।
