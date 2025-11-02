Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सिरोही

Rajasthan: पुलिस को खून के आंसू रुलाने की धमकी देने वाला निकला नाबालिग, जानें पूरा मामला

Sirohi News: पुलिस को खून के आंसू रुलाने की धमकी देने का वीडियो वायरल करने के प्रकरण में पुलिस ने नाबालिग को संरक्षण में लिया।

less than 1 minute read
Google source verification

सिरोही

image

Anil Prajapat

Nov 02, 2025

Rajasthan Police

प्रतीकात्मक तस्वीर-पत्रिका

सिरोही। आबूरोड शहर के रोडवेज बस स्टैंड पर दीपावली के दिन ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल पर चाकू से हमले के मामले में चार आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर तीन दिन पूर्व पुलिस को खून के आंसू रुलाने की धमकी देने का वीडियो वायरल करने के प्रकरण में पुलिस ने नाबालिग को संरक्षण में लिया। आवश्यक कार्रवाई के बाद उसे बाल सुधार गृह सिरोही में सौंप दिया।

थानाधिकारी हरचंदराम देवासी ने बताया कि दीपावली पर बस स्टैंड पर ड्यूटी दे रहे कांस्टेबल ओमप्रकाश पर चाकू से हमला किया था। इस पर चार आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इस प्रकरण में सोशल मीडिया इंस्टाग्राम आईडी से एक जने ने धमकी देते हुए वीडियो वायरल किया था।

उच्चाधिकारियों के निर्देश पर कर्मचारी को धमकाने व आईडी ऑपरेटर के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की। इस मामले में एक नाबालिग को संरक्षण में लिया। उसे बाल सुधार गृह सिरोही भेजा है। देवासी ने कहा कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग करते हुए हथियारों के साथ व धमकी भरे वीडियो कोई भी व्यक्ति न अपलोड और न वायरल करें।

दो वीडियो किए थे वायरल

थानाधिकारी ने बताया कि राजू… 47…145 के नाम की आईडी से एक वीडियो 21 सेकेंड का वायरल किया था, जो गत 20 अक्टूबर को दीपावली पर कांस्टेबल ओमप्रकाश पर हमले का है, जिसमें कांस्टेबल के ऊपर गोल लाल घेरा कर तीर का निशान कर रखा है। दूसरे वीडियो में गिरफ्तार चार आरोपी भगा, गोवा, सोमा व अन्ना के शहर थाना में लिए फोटोग्राफ का है, जिसमें वे बैठे हुए हैं।

इस वीडियो में एक गाने के साथ ए मेरे दोस्त, तुम जिनकी वजह से जेल गया है, उनको हम खून के आंसू रुलाएंगे। तू एक बार पिंजरे से बाहर तो आजा मेरे दोस्त, तेरे लिए महफिल क्या पूरा शहर सजाएंगे आवाज दो बार सुनाई दे रही है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Expressway: राजस्थान में बनेगा 6 लेन एक्सप्रेसवे, 5 घंटे का सफर सिर्फ 2 घंटे में होगा पूरा, जयपुर-सीकर सहित इन जिलों से गुजरेगा
जयपुर
New-Expressway

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

02 Nov 2025 10:46 am

Hindi News / Rajasthan / Sirohi / Rajasthan: पुलिस को खून के आंसू रुलाने की धमकी देने वाला निकला नाबालिग, जानें पूरा मामला

बड़ी खबरें

View All

सिरोही

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

आदिवासी क्षेत्र की बालिका ने प्रदेश में फहराया परचम, जीता गोल्ड

सिरोही. लांग जम्प लगाती लीलकी।
समाचार

Bull Attack: बुजुर्ग पर पीछे से सांड ने किया हमला, सींगों से उछालकर फेंका, अस्पताल में भर्ती, VIDEO वायरल

Bull Attack
सिरोही

Rajasthan: पति ने पत्नी की शिकायत की तो सामने आया फर्जीवाड़ा, SOG जांच में चलेगा पता कितनों ने पाई फर्जी सर्टिफिकेट से नौकरी

Disability-certificate-fraud
सिरोही

भालू को भाया राजस्थान का यह पुलिस थाना, कभी भी पहुंच जाता है निरीक्षण करने, VIDEO वायरल

Bear in police station
सिरोही

Rajasthan Mining Project: खनन परियोजना पर मंडरा रहे संकट के बादल, ग्रामीणों ने की सांसद से मुलाकात

Rajasthan Mining Project
सिरोही
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.