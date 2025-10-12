Rajasthan : बांग्लादेशी शरणार्थियों को दुनिया के मुस्लिम देशों में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, संघ के इंद्रेश कुमार का बड़ा बयान

शनिवार को मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने मुस्लिम सम्मेलनों में कहा अब पाकिस्तान और बांग्लादेश को ठीक रास्ता लेना होगा। अब समय आ गया है जितने बांग्लादेशी शरणार्थी विस्थापित हैं, सब मुस्लिम देशों में दो-तीन लाख शरणार्थी रख देने चाहिए। पता चल जाएगा कि इस्लामिक ब्रदरहुड कैसी है, सेकुलर ब्रदरहुड कैसी है।