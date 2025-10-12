Rajasthan : बांग्लादेशी शरणार्थियों को दुनिया के मुस्लिम देशों में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, संघ के इंद्रेश कुमार का बड़ा बयान

आरएसएस के वरिष्ठ नेता एवं आरएसएस राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य इंद्रेश कुमार। फोटो पत्रिका
Rajasthan : वैश्विक शिखर सम्मेलन में भाग लेने ब्रह्माकुमारीज़ के मुख्यालय शांतिवन पहुंचे आरएसएस के वरिष्ठ नेता एवं आरएसएस राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य इंद्रेश कुमार ने कहा कि बांग्लादेशी शरणार्थियों को पूरी दुनिया के मुस्लिम देशों में डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। समस्या स्थायी रूप से खत्म हो जाएगी।
शनिवार को मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने मुस्लिम सम्मेलनों में कहा अब पाकिस्तान और बांग्लादेश को ठीक रास्ता लेना होगा। अब समय आ गया है जितने बांग्लादेशी शरणार्थी विस्थापित हैं, सब मुस्लिम देशों में दो-तीन लाख शरणार्थी रख देने चाहिए। पता चल जाएगा कि इस्लामिक ब्रदरहुड कैसी है, सेकुलर ब्रदरहुड कैसी है।
कांग्रेस के वोट चोर अभियान को लेकर इंद्रेश कुमार ने कहा कि उनके पास सकारात्मक करने व बोलने के लिए नहीं है। इसलिए नकारात्मक करते हैं। हाइड्रोजन बम फटेगा, हमने सोचा कि हम भी उसमें मर जाएंगे। इससे बड़ी अलोकतांत्रिक भाषा नहीं हो सकती।
इंद्रेश कुमार ने कहा कि वह देश को पसंद नहीं है। आज विपक्ष ही लोकतंत्र को तोड़ रहा है। पहले विपक्ष में रहते हुए भाजपा ने लोकतंत्र बचाया था। आज सत्ता में रहते हुए बचा रही हैं।
