Navratri 2025: बेहद चमत्कारी है मां अम्बे का यह मंदिर, होती है नाभि की पूजा, दर्शन को देशभर से पहुंच रहे भक्त

आरासणा अंबाजी तीर्थ धाम के नजदीकी महाराणा प्रताप हवाई अड्डा उदयपुर है, जो मंदिर से लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उदयपुर से पिण्डवाडा तक बस से भी पहुंच सकते हैं। सिरोही से भी पिंडवाड़ा तक बस सुविधा उपलब्ध है। आरासुरी अंबाजी तीर्थ धाम के नजदीक रेलवे स्टेशन पिण्डवाडा है, जो लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पिण्डवाडा से आरासणा अंबाजी तीर्थ धाम के लिए टैक्सी, ऑटो रिक्शा परिवहन के लिए वाहन मिल जाते हैं।