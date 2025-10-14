दुर्गा पूजा के बाद हर वर्ष पश्चिम बंगाल से बड़ी संख्या में पर्यटक आते माउंट आबू, इस बार सन्नाटा, जानिए इसकी वजह

माउंट आबू में कई बार सीजन के दौरान सड़क का टूटना व क्षतिग्रस्त होना आम बात हो गई है। इसको लेकर कोई ठोस समाधान नहीं निकाला जा रहा है। यदि समय रहते प्रशासन ने सख्त मॉनिटरिंग नहीं की तो इस बार गुजरात से आने वाले पर्यटक भी मुंह मोड़ लेंगे। क्योंकि सड़क मार्ग तकनीकी कारणों से टूट रही है। लगातार अंडरग्राउंड डाली जा रही केबल व नए निर्माण की सेफ्टी दीवार में पानी की निकासी सही नहीं होने के कारण ही बार-बार सड़क टूट रही है। ऐसे में प्रशासन को पूर्व तैयारी के साथ मॉनिटरिंग करनी चाहिए, ताकि दीपावली फेस्टिवल सीजन को लेकर पर्यटकों को कोई परेशानी ना हो।