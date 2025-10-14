Patrika LogoSwitch to English

सिरोही

दुर्गा पूजा के बाद हर वर्ष पश्चिम बंगाल से बड़ी संख्या में पर्यटक आते माउंट आबू, इस बार सन्नाटा, जानिए इसकी वजह

होटल व्यवसाय से जुड़े लोगों ने बताया कि इस वर्ष सड़क मार्ग क्षतिग्रस्त होने, इसके वीडियो व खबरें देशभर में वायरल होने और वाहनों का आवागमन बंद होने से पर्यटक निराश हुए हैं।

2 min read

सिरोही

image

Rakesh Mishra

Oct 14, 2025

Mount Abu

पर्यटकों के अभाव में नक्की झील में छाया सन्नाटा। फोटो- पत्रिका

माउंट आबू। नवरात्रि के बाद माउंट आबू में बड़ी संख्या में पर्यटक पश्चिम बंगाल से पहुंचते हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा का एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित होता है और उसके बाद 25 दिन की छुट्टियां होती है, जो इस बार भी दुर्गा पूजा के बाद 2 से 25 अक्टूबर तक है। प्रतिवर्ष दुर्गा पूजा के बाद व दीपावली से पूर्व माउंट आबू में पश्चिम बंगाल से पहुंचने वाले पर्यटकों की संख्या बहुतायत में होती है, लेकिन इस बार सन्नाटा छाया हुआ है।

होटल व्यवसाय से जुड़े लोगों ने बताया कि इस वर्ष सड़क मार्ग क्षतिग्रस्त होने, इसका वीडियो व खबरें देशभर में वायरल होने और वाहनों का आवागमन बंद होने से पर्यटक निराश हुए हैं। इसके चलते इस बार पश्चिम बंगाल से पर्यटक नहीं पहुंच पाए। इस वर्ष करीब 2 फीसदी पर्यटक ही पश्चिम बंगाल से माउंट आबू पहुंचे हैं। हर वर्ष दीपावली से पूर्व करीब 20 दिन तक पश्चिम बंगाल से पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंचते हैं, जिसको लेकर इस वर्ष होटल व्यवसाय को निराशा हाथ लगी।

वहीं दीपावली से 15 दिन पूर्व गुजरात से आने वाले पर्यटकों की संख्या मात्र 5 फीसदी ही रह जाती है। दीपावली के बाद लाभ पंचमी तक 5 दिन गुजरात के बाजार बंद रहते हैं, तो गुजरात के पर्यटक बड़ी संख्या में माउंट आबू पहुंचते हैं, लेकिन इस बार पश्चिम बंगाल से आने वाले पर्यटकों ने माउंट आबू के व्यवसाइयों को निराश कर दिया है।

प्रशासन को करनी होगी सख्त मॉनिटरिंग

माउंट आबू में कई बार सीजन के दौरान सड़क का टूटना व क्षतिग्रस्त होना आम बात हो गई है। इसको लेकर कोई ठोस समाधान नहीं निकाला जा रहा है। यदि समय रहते प्रशासन ने सख्त मॉनिटरिंग नहीं की तो इस बार गुजरात से आने वाले पर्यटक भी मुंह मोड़ लेंगे। क्योंकि सड़क मार्ग तकनीकी कारणों से टूट रही है। लगातार अंडरग्राउंड डाली जा रही केबल व नए निर्माण की सेफ्टी दीवार में पानी की निकासी सही नहीं होने के कारण ही बार-बार सड़क टूट रही है। ऐसे में प्रशासन को पूर्व तैयारी के साथ मॉनिटरिंग करनी चाहिए, ताकि दीपावली फेस्टिवल सीजन को लेकर पर्यटकों को कोई परेशानी ना हो।

इनका कहना

प्रतिवर्ष पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के बाद कोलकाता सहित प्रदेश के कई हिस्सों से पर्यटक माउंट आबू पहुंचते हैं, लेकिन इस बार काफी दिनों तक सड़क टूटी होने व इसके वीडियो-खबरें वायरल होने से पर्यटक नहीं आए। ऐसे में अब गुजरात से पहुंचने वाले पर्यटकों पर सीजन की उम्मीद है।

  • गिरिराज सिंह मोंटी, होटल व्यवसायी, माउंट आबू

पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के बाद 2 से 25 अक्टूबर तक 25 दिन की छुट्टी होती है, लेकिन इस बार सड़क टूटने के बाद पर्यटक नहीं आए। इस वर्ष मात्र 2 फीसदी ही पर्यटक माउंट आबू आए हैं। इससे पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों में निराशा है।

  • पृथ्वी सिंह, होटल व्यवसायी, माउंट आबू

Published on:

14 Oct 2025 05:34 pm

Published on: 14 Oct 2025 05:34 pm
Hindi News / Rajasthan / Sirohi / दुर्गा पूजा के बाद हर वर्ष पश्चिम बंगाल से बड़ी संख्या में पर्यटक आते माउंट आबू, इस बार सन्नाटा, जानिए इसकी वजह

