Rajasthan: राजस्थान में खनन परियोजना को लगा झटका, ग्रामीणों ने खोला मोर्चा, सरकार को दी चेतावनी

ग्रामीणों ने कहा कि जयपुर स्थित एक कंपनी की ओर से पिण्डवाड़ा क्षेत्र की चार पंचायतों में करीब 800 हैक्टेयर भूमि पर खनन परियोजना प्रस्तावित है। इस परियोजना में भारजा, भीमाना, वाटेरा और रोहिड़ा ग्राम पंचायतों की कृषि भूमि शामिल है। अगर यह खनन परियोजना शुरू हुई तो हजारों किसानों की आजीविका पर संकट आ जाएगा, भूजल स्तर गिर जाएगा और खेत-खलिहान उजड़ जाएंगे। हम अपने बच्चों का भविष्य उजड़ते हुए नहीं देख सकते। चाहे कितनी भी कोशिशे हो, हम अपनी मातृभूमि की रक्षा करेंगे।