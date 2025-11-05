Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सिरोही

Rajasthan Mining Project: राजस्थान में खनन परियोजना का विरोध, सरकारी-राजनीतिक कार्यक्रमों के बहिष्कार का निर्णय

Sirohi News: चूना पत्थर खनन परियोजना को लेकर ग्रामीणों का विरोध तेज हो गया है। वाटेरा गांव में हुई विशेष ग्राम सभा में ग्रामीणों ने एकजुट होकर परियोजना को रद्द करने और एमओयू निरस्त करने का प्रस्ताव पारित किया।

2 min read
Google source verification

सिरोही

image

Rakesh Mishra

Nov 05, 2025

Limestone Mining Project in Sirohi

खनन परियोजना का विरोध करते ग्रामीण। फोटो- पत्रिका

सरूपगंज। चार ग्राम पंचायतों के क्षेत्रों में प्रस्तावित चूना पत्थर खनन परियोजना के विरोध में समीपवर्ती वाटेरा गांव के थम्ब बाबा मंदिर परिसर में ग्रामीणों की विशेष ग्राम सभा आयोजित हुई। इसमें प्रस्तावित खनन परियोजना के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन कर इसे निरस्त करने की मांग की गई। ग्राम सभा में 800.99 हैक्टेयर भूमि पर प्रस्तावित खनन परियोजना को निरस्त करने और इस संबंध में सरकार की ओर से किए गए एमओयू को तत्काल रद्द करने का प्रस्ताव पारित किया गया।

प्रशासक ने की अध्यक्षता, विशेष ग्राम सभा हुई

विशेष ग्राम सभा की अध्यक्षता ग्राम पंचायत वाटेरा की प्रशासक सविता रावल ने की। इस दौरान ग्राम विकास अधिकारी राजेश कुमार सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। सभा में उपस्थित लोगों ने एकजुट होकर खनन परियोजना के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा कि ग्राम सभा का यह प्रस्ताव क्षेत्र के सभी प्रभावित गांवों तक पहुंचाया जाएगा।

ग्रामीणों ने पूरी एकजुटता से परियोजना का विरोध करते हुए कहा कि इस निर्णय को जिला प्रशासन और राज्य सरकार तक पहुंचाया जाएगा। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने प्रस्ताव को अनदेखा किया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

प्रस्तावित खनन परियोजना और एमओयू निरस्त करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। भारतीय किसान संघ के जिला एवं राज्य पदाधिकारी भी सभा में उपस्थित रहे। ग्रामीणों ने जल, जमीन और जंगल की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया।

ग्रामीण बोले, गांव में नहीं होने देंगे सांसद खेल महोत्सव

ग्रामीणों ने एकजुट होकर कहा कि वे गांव में प्रस्तावित सांसद खेल महोत्सव का पूरी तरह बहिष्कार करेंगे। उनका कहना है कि जब सरकार और जनप्रतिनिधि उनकी जमीन, पर्यावरण और जीवन से जुड़ी मूल समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तब ऐसे दिखावटी आयोजनों की कोई आवश्यकता नहीं है। ग्राम सभा में ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि जब तक खनन परियोजना को रद्द नहीं किया जाता, तब तक वाटेरा में कोई भी सरकारी या राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं होने दिया जाएगा।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: राजस्थान में खनन परियोजना को लगा झटका, ग्रामीणों ने खोला मोर्चा, सरकार को दी चेतावनी
सिरोही
limestone mining project

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

05 Nov 2025 02:29 pm

Hindi News / Rajasthan / Sirohi / Rajasthan Mining Project: राजस्थान में खनन परियोजना का विरोध, सरकारी-राजनीतिक कार्यक्रमों के बहिष्कार का निर्णय

बड़ी खबरें

View All

सिरोही

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला, किसानों को मिलेगी सौगात, 52 बीघा जमीन पर बनेगा ऐसा सेंटर

bhajan lal sharma
सिरोही

राजस्थान: गुजरात के पर्यटकों से भरी बस चट्टान से टकराई, सवारियों में मचा हड़कंप, बड़ा हादसा टला

सिरोही

IMD Rain Alert: पश्चिमी विक्षोभ कराएगा आफत की बारिश, 2 दिन दिखेगा असर, मौसम विभाग का नया अलर्ट जारी

IMD Rain Alert
सिरोही

Rajasthan: समुद्र के बीच जहाज में जख्मी था ईरानी मछुआरा, राजस्थान के जांबाज नौसेना अधिकारी ने इस तरह बचाई जान

sirohi news
सिरोही

Rajasthan: पेंशनर्स अलर्ट! बिजली बिल सालाना 24 हजार रुपए से ऊपर गया तो रुकेगी पेंशन की रकम

सिरोही
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.