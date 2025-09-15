Patrika LogoSwitch to English

सोनभद्र

यूपी में पुलिसकर्मियों का हैरान करने वाला कारनामा, भागते ट्रकों पर पत्थरबाजी करते दिखे…SP की कड़ी कारवाई

सोनभद्र में लोढ़ी बैरियर पर खनिज विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम वाहनों की जांच कर रही थी। इसी दौरान टोल प्लाजा की तरफ से तीन वाहन आए। जब उन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो चालक तेजी से आगे बढ़ने लगे। इस पर पुलिसकर्मियों ने वाहनों पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया।

सोनभद्र

anoop shukla

Sep 15, 2025

Up news, sonbhdra
फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, पुलिसकर्मियों की पत्थरबाजी

अब तक आप सुने होंगे कि अराजक तत्व पत्थरबाजी कर गाड़ियों से वसूली करती है लेकिन सोनभद्र में हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां चलती ट्रकों और हाईवा पर पुलिस वाले ही पत्थरबाजी कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक मामला सोनभद्र के राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के लोढ़ी स्थित खनिज विभाग के चेकपोस्ट बैरियर का है। मामला तुल पकड़ते ही SP अशोक कुमार मीणा ने कड़ी कारवाई करते हुए SHO को हटा दिया है और तीन पुलिसकर्मियों को निलंबित किया है।

बैरीकेडिंग तोड़ भाग रहे थे ट्रक, बाल बाल बचा सर्वेयर

सूत्रों ने बताया कि राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के लोढ़ी स्थित खनिज विभाग के चेकपोस्ट के समीप शुक्रवार की रात खनन सर्वेयर योगेश शुक्ला की तरफ से ट्रकों की जांच की जा रही थी। इसी दौरान टोल प्लाजा की तरफ से तेज गति से कई ट्रक आते हुए दिखाई दिए। इसके बाद सर्वेयर और उनके साथ मौजूद पुलिसकर्मियों ने ट्रक को रोकने का प्रयास किया, लेकिन ट्रक चालक चेकपोस्ट पर लगाए गए बैरिकेडिंग तोड़ते हुए सर्वेयर को कुचलने का प्रयास करते हुए भागने लगे।

भागते ट्रक पर पत्थर मांगने लगे पुलिसकर्मी

इसके बाद वहां तैनात पुलिसकर्मियों ने ट्रकों को रोकने ट्रकों पर पत्थर मारने लगे। पुलिस वालों की पत्थरबाजी के बाद भी ट्रक नहीं रुके और चालक गाड़ियां लेकर फरार हो गए। लेकिन इस पूरी घटना को किसी से सोशल मीडिया पर शेयर भी कर दिया।SP अशोक कुमार मीणा ने भी घटना का संज्ञान लिया और इस तरह से पत्थरबाजी कर ट्रकों को रोकने की कोशिश करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच बैठा दी।

इन्हें किया गया सस्पेंड, SHO लाइन हाजिर

जांच रिपोर्ट में पता चला कि चेकपोस्ट पर तैनात थाना कोन के हेड कांस्टेबल अखिलेश यादव, शक्तिनगर थाने के कांस्टेबल अमरेंद्र कुमार, ओबरा थाने के कांस्टेबल अनुराग तिवारी की तरफ से ट्रकों पर पत्थर चलाया गया था। इसके बाद एसपी ने तत्काल तीनों पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। वहीं प्रभारी निरीक्षक राबर्ट्सगंज गोपाल जी गुप्ता को भी थाने से हटाकर लाइन हाजिर कर दिया।राबर्ट्सगंज कोतवाली में ही तैनात क्राइम इंस्पेक्टर माधव सिंह को थाने का प्रभारी निरीक्षक बनाया गया है।

