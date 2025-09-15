यूपी में पुलिसकर्मियों का हैरान करने वाला कारनामा, भागते ट्रकों पर पत्थरबाजी करते दिखे…SP की कड़ी कारवाई

सूत्रों ने बताया कि राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के लोढ़ी स्थित खनिज विभाग के चेकपोस्ट के समीप शुक्रवार की रात खनन सर्वेयर योगेश शुक्ला की तरफ से ट्रकों की जांच की जा रही थी। इसी दौरान टोल प्लाजा की तरफ से तेज गति से कई ट्रक आते हुए दिखाई दिए। इसके बाद सर्वेयर और उनके साथ मौजूद पुलिसकर्मियों ने ट्रक को रोकने का प्रयास किया, लेकिन ट्रक चालक चेकपोस्ट पर लगाए गए बैरिकेडिंग तोड़ते हुए सर्वेयर को कुचलने का प्रयास करते हुए भागने लगे।