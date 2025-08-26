रायपुर के भवर अग्रवाल बने मिसाल, रोजाना 70 से अधिक गायों और बेजुबान जानवरों को खिलाते हैं ब्रेड-रोटी…

आज के दौर में पशुओं के रहने का आशियाना ही छिना ज रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, जो की बेहद दुःख की बात है। आज के युग में जानवरों की सेवा तो दूर लोग उनकी इज्जत तक नहीं करते है। लेकिन गुढ़ियारी के यह व्यक्ति (भवर अग्रवाल) रोजाना 70 से अधिक गायों और बेजुबान जानवरों को ब्रेड और रोटी खिला कर और अपने सेवा भाव से जानवरों की सेवा कर के लोगो को नहीं सिख दे रहे है की " गाय की सेवा धर्म नहीं कर्त्तव्य है" उनका कहना है की "बेजुबान की सेवा ही दुनिया की सबसे बड़ी सेवा है"।