बड़ी कार्रवाई: जयपुर में 3 अवैध कॉलोनियों समेत 5 जर्जर मकान ध्वस्त, फ्लैट्स-आंगनबाड़ी और कई भवनों को किया सील , 17 को नोटिस जारी

Big Action On Dilapidated Buildings Demolished: जयपुर के सुभाष चौक क्षेत्र में हालिया हादसे के बाद ग्रेटर नगर निगम ने भी जर्जर मकानों की सुध लेना शुरू कर दिया है। सोमवार को मानसरोवर और झोटवाड़ा जोन में कार्रवाई हुई। इस दौरान पांच मकानों को ध्वस्त किया गया, 17 जर्जर मकानों के मालिकों को नोटिस जारी किए गए और 23 मकानों को सील किया गया।