Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

बड़ी कार्रवाई: जयपुर में 3 अवैध कॉलोनियों समेत 5 जर्जर मकान ध्वस्त, फ्लैट्स-आंगनबाड़ी और कई भवनों को किया सील , 17 को नोटिस जारी

Jaipur News: जयपुर में जेडीए की प्रवर्तन शाखा ने 14 बीघा में विकसित की जा रही तीन अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया। ये कॉलोनियां अलग-अलग जगहों पर विकसित की जा रही थीं।

जयपुर

Akshita Deora

Sep 09, 2025

फोटो: पत्रिका

Big Action On Dilapidated Buildings Demolished: जयपुर के सुभाष चौक क्षेत्र में हालिया हादसे के बाद ग्रेटर नगर निगम ने भी जर्जर मकानों की सुध लेना शुरू कर दिया है। सोमवार को मानसरोवर और झोटवाड़ा जोन में कार्रवाई हुई। इस दौरान पांच मकानों को ध्वस्त किया गया, 17 जर्जर मकानों के मालिकों को नोटिस जारी किए गए और 23 मकानों को सील किया गया।

आयुक्त गौरव सैनी ने बताया कि झोटवाड़ा जोन में 17 जर्जर भवनों को नोटिस जारी कर उन्हें मरम्मत और खाली करवाने के लिए व्यक्तिगत समझाइश दी गई। इसके अलावा दो जर्जर भवनों में निवास कर रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया।

एक जर्जर आंगनबाड़ी भवन को भी सील कर दिया गया। मानसरोवर जोन के वार्ड संख्या 85 में पांच जर्जर भवनों को ध्वस्त किया गया। इसके अलावा 12 फ्लैट को सील कर दिया गया, जिनमें से कुछ फ्लैट्स में परिवार रहते थे, जबकि अन्य परिवार पहले ही अन्य घरों में शिफ्ट हो चुके थे।

ये भी पढ़ें

जयपुर नगर निगम ग्रेटर का अनोखा मामला, सफाईकर्मी ऑफिस में बैठकर संभाल रहे क्लर्क का काम
जयपुर
image

जोना उपायुक्त लक्ष्मीकांत कटारा ने बताया कि वार्ड संख्या 70 के 10 जर्जर भवनों को पहले भी नोटिस जारी किया गया था, लेकिन मकान खाली नहीं किए जाने पर इन्हें सील किया गया।

14 बीघा में 3 अवैध कॉलोनी ध्वस्त

जयपुर में जेडीए की प्रवर्तन शाखा ने सोमवार को 14 बीघा में विकसित की जा रही तीन अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया। ये कॉलोनियां अलग-अलग जगहों पर विकसित की जा रही थीं। कार्रवाई के दौरान ग्रेवल-मिट्टी और ब्लॉक लगाकर बनाई जा रही सड़कों को भी तोड़ दिया गया। इसके अलावा अन्य निर्माण कार्य भी ध्वस्त किए गए।

पुलिस उप महानिरीक्षक राहुल कोटोकी ने बताया कि अजमेर रोड के ग्राम सांझरिया में तीन बीघा, ग्राम बेगस में तीन बीघा में सालासर सिटी और ग्राम कानोता में मालियों की ढाणी के पास आठ बीघा में केशव सिटी नाम से अवैध कॉलोनियां बसाई जा रही थीं।

ये भी पढ़ें

जयपुर में यहां बनेगी 300 फीट चौड़ी सड़कें, JDA की ‘लैंड पूलिंग योजना’ से विकास को लगेंगे पंख
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

09 Sept 2025 08:39 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / बड़ी कार्रवाई: जयपुर में 3 अवैध कॉलोनियों समेत 5 जर्जर मकान ध्वस्त, फ्लैट्स-आंगनबाड़ी और कई भवनों को किया सील , 17 को नोटिस जारी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.