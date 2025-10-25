Rajasthan: 12 घंटे में 5 कारें बनीं आग का गोला, लाखों का नुकसान, BMW भी शामिल

सीकर जिले के दादिया थाना इलाके में बीती रात लाखों रुपये की बीएमडब्ल्यू कार में आग लग गई। बताया गया कि जयपुर निवासी एडवोकेट अभिषेक अपने परिवार के छह सदस्यों के साथ हरियाणा के डबवाली से जयपुर लौट रहे थे। रास्ते में गोवर्धन होटल के पास अचानक गाड़ी के आगे के हिस्से से धुआं उठने लगा। चालक ने तुरंत सूझबूझ दिखाते हुए गाड़ी रोक दी और बच्चों समेत सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इसके बाद गाड़ी में भीषण आग लग गई। दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर 20 मिनट में आग पर काबू पायाए लेकिन तब तक पूरी कार जल चुकी थी।