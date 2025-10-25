Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Rajasthan: 12 घंटे में 5 कारें बनीं आग का गोला, लाखों का नुकसान, BMW भी शामिल

Rajasthan Car fires News: सौभाग्य से इन हादसों में किसी की जान नहीं गई, लेकिन लाखों रुपये की महंगी कारें जलकर राख हो गईं।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Jayant Sharma

Oct 25, 2025

जयपुर और सीकर में महंगी कारें जलकर हुई राख, फोटो - पत्रिका

5 Cars Burned In Rajasthan: राजस्थान में इन दिनों वाहनों में आग लगने की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। राजस्थान और आंधप्रदेश में दस दिनों में हुए दो बस हादसों में 45 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद अब प्रदेश के कई शहरों से कारों में आग लगने की चिंताजनक खबरें आ रही हैं। बीते कुछ घंटों में ही जयपुर, सीकर, झुंझुनूं, उदयपुर और सिरोही जिलों में पांच अलग.अलग कारें आग की चपेट में आ गईं। सौभाग्य से इन हादसों में किसी की जान नहीं गई, लेकिन लाखों रुपये की महंगी कारें जलकर राख हो गईं।

सीकर जिले के दादिया थाना इलाके में बीती रात लाखों रुपये की बीएमडब्ल्यू कार में आग लग गई। बताया गया कि जयपुर निवासी एडवोकेट अभिषेक अपने परिवार के छह सदस्यों के साथ हरियाणा के डबवाली से जयपुर लौट रहे थे। रास्ते में गोवर्धन होटल के पास अचानक गाड़ी के आगे के हिस्से से धुआं उठने लगा। चालक ने तुरंत सूझबूझ दिखाते हुए गाड़ी रोक दी और बच्चों समेत सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इसके बाद गाड़ी में भीषण आग लग गई। दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर 20 मिनट में आग पर काबू पायाए लेकिन तब तक पूरी कार जल चुकी थी।

बीती शाम ही उदयपुर के एकलिंगपुरा.मादड़ी मार्ग पर भी एक कार शॉर्ट सर्किट की वजह से जलकर राख हो गई। कार में तीन लोग सवार थे, जिन्हें समय रहते बाहर निकाल लिया गया। चालक ने बताया कि इंजन से अचानक धुआं उठने लगा और कुछ ही सेकंड में आग डैशबोर्ड तक पहुंच गई।

सिरोही जिले के आबू रोड स्थित मानपुर के पास खड़ी कार में रात के समय आग लग गई। कार सवार लोग पास की दुकान से सामान लेने गए थे कि अचानक कार से लपटें उठने लगीं। फायर ब्रिगेड और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई।

जयपुर में भारत जोड़ो सेतु पर चलती कार में आग लग गई। चालक ने फौरन गाड़ी साइड में लगाई और बाहर निकल आया। सोडाला थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दमकल बुलवाई और आग पर काबू पाया।

वहीं झुंझुनूं जिले के चिड़ावा इलाके में भी पिलानी रोड पर चलती कार में देर रात आग लग गई। आसपास के लोगों ने मदद की और समय रहते सवार बाहर निकल आए। आग के चलते सड़क पर जाम की स्थिति बन गई, जिसे बाद में पुलिस ने नियंत्रित किया।

लगातार हो रही इन घटनाओं ने वाहन सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि वाहनों में नियमित सर्विसिंग और वायरिंग चेक जरूरी है, वरना मामूली शॉर्ट सर्किट भी बड़े हादसे का रूप ले सकता है।

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

