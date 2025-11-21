Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खास खबर

करोड़ों पक्षियों का सहारा बने ‘पांच महान वन’, जो अब गायब हो रहे हैं

जयपुर. बसंत आते ही परिचित आवाजें लौट आती हैं। कई महीने दूर रहने के बाद पक्षियों की चहचहाहट पार्कों को भर देती है। लोग इन आवाज़ों का आनंद तो लेते हैं, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि इन पक्षियों की लंबी यात्रा कहां से शुरू होती है। यह कहानी मध्य अमेरिका के घने वनों [&hellip;]

3 min read
Google source verification

जयपुर

image

Shalini Agarwal

Nov 21, 2025

जयपुर. बसंत आते ही परिचित आवाजें लौट आती हैं। कई महीने दूर रहने के बाद पक्षियों की चहचहाहट पार्कों को भर देती है। लोग इन आवाज़ों का आनंद तो लेते हैं, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि इन पक्षियों की लंबी यात्रा कहां से शुरू होती है। यह कहानी मध्य अमेरिका के घने वनों से शुरू होती है, जो दो महाद्वीपों के पक्षियों के जीवन का आधार हैं। वाइल्डलाइफ़ कंज़र्वेशन सोसाइटी (WCS) और कॉर्नेल लैब ऑफ़ ऑर्निथोलॉजी के एक नए अध्ययन से पता चलता है कि पक्षियों का पांच महान वनों (Five Great Forests) पर कितना गहरा निर्भरता है। ये वन दक्षिणी मेक्सिको से लेकर उत्तरी कोलंबिया तक फैले हुए हैं। कई पक्षी प्रजातियाँ साल का ज़्यादातर समय इन्हीं जंगलों में बिताती हैं, न कि उत्तर अमरीका में।

पांच महान वन और पक्षी

शोधकर्ताओं ने eBird के डेटा से पक्षियों की साप्ताहिक आवाजाही का पता लगाया। लाखों अवलोकनों ने मौसम के हिसाब से साफ़ पैटर्न दिखाए।

  • इन पांच वनों में दुनिया की 40 प्रवासी प्रजातियों की आबादी का 10% से लेकर लगभग 50% तक हिस्सा मौजूद रहता है।
  • शोधकर्ता अन्ना लेल्लो स्मिथ कहती हैं,“मध्य अमेरिका में जो भी होता है, उसका सीधा असर अमेरिका और कनाडा के उन पक्षियों पर पड़ता है जिन्हें हम पसंद करते हैं।”

कहां रहते हैं ये पक्षी

  • Kentucky Warbler, Wood Thrush और Golden-winged Warbler बड़ी संख्या में इन वनों में रहते हैं।
  • Cerulean Warbler पर तो इन वनों की निर्भरता और भी ज़्यादा है—बसंत में इनके 40% से अधिक इसी क्षेत्र से गुज़रते हैं।

अध्ययन में दो क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण पाए गए:

  1. Selva Maya
  2. Moskitia

लेकिन दुःख की बात है कि दोनों क्षेत्रों का 15 साल में एक-चौथाई हिस्सा नष्ट हो चुका है, जिसकी सबसे बड़ी वजह अवैध पशुपालन है।

ये वन क्षेत्र लगभग वर्जीनिया राज्य जितना बड़ा है।
यहाँ जगुआर, स्कार्लेट मकाओ और टैपिर जैसे बड़े जीव भी रहते हैं। प्रवासी पक्षी उत्तर की ओर जाने से पहले यहीं ऊर्जा जुटाते हैं।

वनों का तेजी से गायब होना

  • कई बड़े इलाकों में तेज़ी से पेड़ों की कटाई जारी है।
  • सिर्फ Moskitia में ही पिछले 20 वर्षों में लगभग एक-तिहाई जंगल खत्म हो गया है।
  • इससे उन पक्षियों पर भारी दबाव पड़ रहा है जो उत्तर अमेरिका की वसंत ऋतु को पहचान देते हैं।

WCS के जेरेमी रदाकोव्स्की कहते हैं:
“यदि हम मध्य अमेरिका के अंतिम महान वनों को खो देते हैं, तो हम अपने उत्तर अमेरिकी वनों के पक्षियों को भी खो देंगे।”

स्थानीय समुदायों की भूमिका

स्थानीय और आदिवासी समुदाय:

  • खराब हो चुकी ज़मीन को फिर से संवार रहे हैं
  • आग रोकने की रेखाएँ बना रहे हैं
  • कोको और मसाले जैसी फसलें उगा रहे हैं, जिससे वन्यजीवों को नुकसान नहीं होता

इनका काम प्रवासी पक्षियों के लिए बेहद ज़रूरी है।
सीमित संसाधनों के बावजूद वे लगातार इन वनों की रक्षा कर रहे हैं।

उत्तर-दक्षिण का संबंध

शोध में यह भी बताया गया कि ये वन उत्तर के किन इलाकों से जुड़े हैं। ये क्षेत्र कहलाते हैं:

  • Appalachians
  • Mississippi Delta
  • Great Lakes
  • New England
  • न्यूयॉर्क शहर का क्षेत्र

इन्हें वैज्ञानिक “सिस्टर लैंडस्केप्स” कहते हैं, क्योंकि वही पक्षी हर साल इनके बीच यात्रा करते हैं।

उदाहरण:
जो पक्षी गर्मियों में न्यू इंग्लैंड के जंगलों में गाता है, वही कुछ महीनों बाद Selva Maya में आराम करता मिला सकता है।

वन ही पक्षियों की जीवनरेखा हैं

ये पांच महान वन उत्तर अमेरिका के पूर्वी वनों के उष्णकटिबंधीय साथी की तरह हैं।

  • Scarlet Tanager
  • Golden-winged Warbler
  • Broad-winged Hawk

जैसी प्रजातियां सर्दियों और प्रवास के दौरान इन्हीं वनों पर निर्भर रहती हैं।

हर साल इनका उत्तर लौटना इन वनों के बचने पर ही निर्भर है।

अन्ना लेल्लो स्मिथ कहती हैं:
“मध्य अमरीका में हम जितना भी जंगल बचाते हैं, उसका असर पूरे महाद्वीप के पक्षियों और लोगों पर पड़ता है।” यह अध्ययन Biological Conservation जर्नल में प्रकाशित हुआ है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

21 Nov 2025 07:32 pm

Hindi News / Special / करोड़ों पक्षियों का सहारा बने ‘पांच महान वन’, जो अब गायब हो रहे हैं

बड़ी खबरें

View All

खास खबर

ट्रेंडिंग

Kota Mandi Bhav : गेहूं, सरसों, उड़द मंदा, धनिया तेज

कोटा

पुराने ढर्रे पर सरकार…स्कूलों को खेल से लेकर ग्रांट राशि का इंतजार

पुराने ढर्रे पर सरकार...स्कूलों को खेल से लेकर ग्रांट राशि का इंतजार The government is on the same old track...schools are waiting for grant money from sports.
धौलपुर

दर्दनाक हादसा: झूलते बिजली के तार की चपेट में आया किसान, गर्दन धड़ से अलग, मौके पर मौत

भीलवाड़ा

सडक़ सुरक्षा अभियान: पुलिस ने 3 हजार से वाहन चालकों के काटे चालान

सडक़ सुरक्षा अभियान: पुलिस ने 3 हजार से वाहन चालकों के काटे चालान Road safety campaign: Police issued challans to over 3,000 drivers
धौलपुर

रेल पटरियों की सुरक्षा को मिला डिजिटल कवच

रेल पटरियों की सुरक्षा को मिला डिजिटल कवच Rail track safety gets digital cover
धौलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.