करोड़ों पक्षियों का सहारा बने ‘पांच महान वन’, जो अब गायब हो रहे हैं

जयपुर. बसंत आते ही परिचित आवाजें लौट आती हैं। कई महीने दूर रहने के बाद पक्षियों की चहचहाहट पार्कों को भर देती है। लोग इन आवाज़ों का आनंद तो लेते हैं, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि इन पक्षियों की लंबी यात्रा कहां से शुरू होती है। यह कहानी मध्य अमेरिका के घने वनों से शुरू होती है, जो दो महाद्वीपों के पक्षियों के जीवन का आधार हैं। वाइल्डलाइफ़ कंज़र्वेशन सोसाइटी (WCS) और कॉर्नेल लैब ऑफ़ ऑर्निथोलॉजी के एक नए अध्ययन से पता चलता है कि पक्षियों का पांच महान वनों (Five Great Forests) पर कितना गहरा निर्भरता है। ये वन दक्षिणी मेक्सिको से लेकर उत्तरी कोलंबिया तक फैले हुए हैं। कई पक्षी प्रजातियाँ साल का ज़्यादातर समय इन्हीं जंगलों में बिताती हैं, न कि उत्तर अमरीका में।