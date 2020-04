ऋषि कपूर के बारे में ये बातें नहीं जानते होंगे आप

मेरा नाम जोकर की विफलता से बिगड़े आर्थिक हालात के कारण उन्होंने बॉबी में किसी बड़े स्टार की बजाय ऋषि को लिया।

(Due to the financial situation deteriorated by the failure of Mera Naam Joker, he took Rishi instead of a big star in Bobby.)