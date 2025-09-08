एशिया कप ट्रॉफी के साथ एयरपोर्ट पहुंचे ही खिलाड़ियों ने की अपील, बताया मुश्किल समय से निकलने का रास्ता

भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने कहा, "इस जीत से हम बेहद खुश हैं। हॉकी एक टीम गेम है। कोई भी गोल करे, आखिर में आप टीम के लिए ही गोल कर रहे हैं। वर्ल्ड कप से पहले हमें कुछ ब्रेक मिलेगा। हमें उम्मीद है कि कैंप के दौरान हम अपनी कमियों को सुधारेंगे।" पंजाब इस वक्त बाढ़ की चपेट में है। यहां जनजीवन अस्त-व्यस्त है। हरमनप्रीत सिंह ने कहा, "पंजाब इस समय बेहद मुश्किल दौर से गुजर रहा है। मुझे लगता है कि हम एक-दूसरे का सपोर्ट करके इस मुश्किल समय से निकल सकते हैं। ऐसा हम कर भी रहे हैं।"