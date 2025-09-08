Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

खेल

एशिया कप ट्रॉफी के साथ एयरपोर्ट पहुंचे ही खिलाड़ियों ने की अपील, बताया मुश्किल समय से निकलने का रास्ता

Hockey Asia Cup 2025: भारत ने न सिर्फ अपना चौथा एशिया कप खिताब हासिल किया, बल्कि अगले साल बेल्जियम और नीदरलैंड में होने वाले हॉकी वर्ल्ड कप के लिए सीधी क्वालिफिकेशन भी हासिल कर ली।

भारत

Vivek Kumar Singh

Sep 08, 2025

Sports News Today Hockey India Players
एशिया कप के फाइनल में गोल का जश्न मनाते हुए भारतीय खिलाड़ी (फोटो- IANS)

बिहार के राजगीर में खेले गए पुरुषों के एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में भारत ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए मौजूदा चैंपियन दक्षिण कोरिया को 4-1 से मात देकर खिताब जीत लिया। जब खिलाड़ी अमृतसर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे, तो उनका जोरदार स्वागत किया गया। परिवार के सदस्यों और चाहने वालों ने खिलाड़ियों का फूल-मालाओं से सम्मान किया।

भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने कहा, "इस जीत से हम बेहद खुश हैं। हॉकी एक टीम गेम है। कोई भी गोल करे, आखिर में आप टीम के लिए ही गोल कर रहे हैं। वर्ल्ड कप से पहले हमें कुछ ब्रेक मिलेगा। हमें उम्मीद है कि कैंप के दौरान हम अपनी कमियों को सुधारेंगे।" पंजाब इस वक्त बाढ़ की चपेट में है। यहां जनजीवन अस्त-व्यस्त है। हरमनप्रीत सिंह ने कहा, "पंजाब इस समय बेहद मुश्किल दौर से गुजर रहा है। मुझे लगता है कि हम एक-दूसरे का सपोर्ट करके इस मुश्किल समय से निकल सकते हैं। ऐसा हम कर भी रहे हैं।"

ये भी पढ़ें

खिलाड़ियों को मिला 3-3 लाख का ईनाम, विधायक ने कहा- गोद लो गांव, खुद की सैलरी इतनी
खेल
परगट सिंह और भारतीय हॉकी खिलाडी (फोटो- IANS)

हार्दिक ने लोगों से की अपील

हार्दिक सिंह ने कहा, "वर्ल्ड कप में पहुंचने पर हमें बेहद खुशी है। हम वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीतना चाहेंगे। हमारा फोकस है कि जिन टीमों से भिड़ें, उनके खिलाफ अपना शत प्रतिशत दें। बाढ़ प्रभावित लोग जिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, उसका अंदाजा वहां पहुंचकर ही लगाया जा सकता है। मेरा सभी से अनुरोध है कि सोशल मीडिया के जरिए लोगों को जागरुक करें। बाढ़ प्रभावितों के बीच उनकी मदद के लिए जरूर पहुंचें।"

मनप्रीत सिंह ने कहा, "हम वर्ल्ड कप में शानदार परफॉर्म करेंगे। हमारी तैयारियां शानदार हैं। एशिया कप के जरिए हमने वर्ल्ड कप के लिए सीधा क्वालीफाई किया है। हमें पंजाब के हालात देखकर बहुत दुख है। सभी हॉकी खिलाड़ी पंजाब के लोगों के साथ हैं। हम उनका भरपूर सपोर्ट करेंगे।"

चौथी बार भारत ने जीता खिताब

इस जीत के साथ भारत ने न सिर्फ अपना चौथा एशिया कप खिताब हासिल किया, बल्कि अगले साल बेल्जियम और नीदरलैंड में होने वाले हॉकी वर्ल्ड कप के लिए सीधी क्वालिफिकेशन भी हासिल कर ली। फाइनल मैच में भारतीय टीम ने शुरुआत से ही दबदबा बनाए रखा और विपक्षी टीम को कोई बड़ा मौका नहीं दिया। भारतीय खिलाड़ियों का आक्रामक और मजबूत डिफेंस दोनों ही शानदार रहे, जिसकी वजह से दक्षिण कोरिया केवल एक गोल ही कर सका।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Sports News

Published on:

08 Sept 2025 09:42 pm

Hindi News / Sports / एशिया कप ट्रॉफी के साथ एयरपोर्ट पहुंचे ही खिलाड़ियों ने की अपील, बताया मुश्किल समय से निकलने का रास्ता

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.