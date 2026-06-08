लाइव मैच में बेहोश होकर मैदान पर गिरा खिलाड़ी, तुरंत रद्द कर दिया गया मुकाबला, देखें वीडियो

इस घटना के तुरंत बाद मैनेजर फीजियो टीम को मैदान पर बुलाते हैं। सारे खिलाड़ी एरिक्सन के पास पहुंचते हैं। एरिक्सन तब भी जमीन पर गिरे हुए दिखाए जाते हैं। हालांकि बाद में डेनमार्क टीम के डॉक्टर मोर्टन बोसेन ने इस मामले पर अपडेट दिया और बताया कि एर‍िक्शन ठीक हैं और खुद चलकर मैदान से बाहर गए थे। उन्होंने बताया कि पेसमेकर ने वैसा ही काम किया जैसा करना चाहिए था। वह कुछ देर के लिए बेहोश हो गए थे, लेकिन जल्दी होश में आ गए थे। हालांकि अस्पताल में उनकी और जांच होगी, जिससे पता चल सकेगा कि उनके साथ ये घटना क्यों हुई।