CAN vs Bosnia: 78वें मिनट में लैरिन के गोल ने बचा ली कनाडा की हार, बोस्निया के खिलाफ ड्रॉ पर खत्म हुआ मैच

इस मुकाबले में 51 प्रतिशत बॉल पजेशन कनाडा के पास रहा, जबकि बोस्निया ने 49 प्रतिशत समय तक गेंद पर अपनी पकड़ बनाए रखी। इस दौरान कनाडा ने चार बार गोल पर निशाना लगाया, जबकि उनके कई शॉट टारगेट से दूर रहे। वहीं बोस्निया ने तीन बार गोल पर निशाना साधा और पांच बार उनके शॉट गोल से काफी दूर रहे। हालांकि पहले मैच की तरह इस मुकाबले में किसी खिलाड़ी को रेड कार्ड नहीं मिला, लेकिन बोस्निया के खिलाड़ियों को तीन येलो कार्ड दिखाए गए, जबकि कनाडा को दो येलो कार्ड मिले।