Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खेल

खेल जगत में पसरा मातम, टीम इंडिया को ओलंपिक का कांस्य पदक दिलाने वाले खिलाड़ी का निधन

Former Hockey Goalkeeper Manuel Frederick Dies: अभी वूमेंस क्रिकेट टीम के वर्ल्डकप 2025 के फाइनल में पहुंचने का जश्न पूरी तरह मन भी नहीं पाया था कि भारतीय ओलंपियन के निधन से खेल जगत में मातम छा गया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Oct 31, 2025

Manuel Frederick Die

मैनुअल फ्रेडरिक और श्रीजेश (फोटो- IANS)

Manuel Frederick Dies: गुरुवार को भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वूमेंस वर्ल्डकप 2025 के दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बना ली। इस जीत के बाद पूरे देश में खुशी का माहौल था लेकिन शुक्रवार की सुबह ओलंपियन की मौत की खबर से खेल जगत में मातम छा गया। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के पूर्व गोलकीपर और 1972 म्यूनिख ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली टीम के सदस्य मैनुअल फ्रेडरिक का शुक्रवार सुबह बेंगलुरु में निधन हो गया।

फ्रेडरिक 78 साल के थे और उनकी दो बेटियां हैं। बता दें कि दुनिया से लड़कर भारत को ओलंपिक में मेडल दिलाने वाले ये दिग्गज पिछले 10 महीनों से प्रोस्टेट कैंसर से पीड़ित थे। फ्रेडरिक का जन्म 20 अक्टूबर, 1947 को कन्नूर के बरनासेरी में हुआ था। उन्होंने केरल की ओर से हॉकी खेलते हुए भारतीय टीम में जगह बनाई और आगे चलकर ओलंपिक में पदक जीता। वह केरल से ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी थे और बाद में पीआर श्रीजेश ने टोक्यो और पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर अपना नाम दर्ज कराया।

2019 में मिला था मेजर ध्यानचंद पुरस्कार

फ्रेडरिक की बेटी फ्रेशना ने कहा, "पिताजी का आज सुबह निधन हो गया। वह पिछले 10 महीनों से कैंसर से पीड़ित थे और एक साल पहले हमारी मां के निधन के बाद से भी डिप्रेशन में थे। हमने पूरी कोशिश की, लेकिन अंततः उन्हें पीलिया हो गया और उनका लीवर डैमेज हो गया, जिससे उनकी हालत और बिगड़ गई।" फ्रेडरिक को 2019 में खेल और खेलों में लाइफटाइम अचीवमेंट के लिए मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला था।

फ्रेडरिक को उनके निडर गोलकीपिंग के लिए टाइगर के नाम से जाना जाता था। पेनल्टी स्ट्रोक को रोकने की उनकी काबिलियत के लिए उन्हें काफी सराहा गया। 1971 में भारतीय हॉकी टीम के लिए डेब्यू करने वाले इस दिग्गज ने आखिरी मुकाबला 1978 में खेला। इस दौरान 1973 वर्ल्डकप में शानदार कोलकीपिंग के लिए उन्हें सम्मानित किया गया, जहां भारत ने सिल्वर मेडल जीता। 1978 में अपना आखिरी वर्ल्डकप खेलने वाले फ्रेडरिक को दोबारा शानदार गोलकीपिंग के लिए सम्मानित किया गया, लेकिन तब भारतीय टीम मेडल के करीब भी नहीं पहुंच सकी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Sports News

Updated on:

31 Oct 2025 03:30 pm

Published on:

31 Oct 2025 02:34 pm

Hindi News / Sports / खेल जगत में पसरा मातम, टीम इंडिया को ओलंपिक का कांस्य पदक दिलाने वाले खिलाड़ी का निधन

बड़ी खबरें

View All

खेल

ट्रेंडिंग

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आईसीसी महिला वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भारत का कमाल, टूटे कई रिकॉर्ड

Indian Women Cricket Team
क्रिकेट

IND vs AUS: मेलबर्न में गरजे अभिषेक, लेकिन एक गलती की वजह से ताश के पत्तों की तरह बिखरी टीम इंडिया

Abhishek Sharma in Melbourne T20
क्रिकेट

सुपर फ्लॉप शुभमन गिल! पिछले 9 टी20 मैचों में 170 रन भी नहीं बना सके, बल्ले से नहीं आया कोई अर्धशतक

Team India preparation for Asia Cup 2025
क्रिकेट

IND vs AUS 2nd T20: ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, इस दिग्गज की हुई टीम में वापसी, देखें प्लेइंग 11

India vs Australia 2nd T20i Playing XI Prediction
क्रिकेट

IND vs AUS: बेहद मजबूत है मेलबर्न में भारतीय टीम का रिकॉर्ड, ऑस्ट्रेलिया ही नहीं इन टीमों को भी दी है पटखनी

क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.