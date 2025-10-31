खेल जगत में पसरा मातम, टीम इंडिया को ओलंपिक का कांस्य पदक दिलाने वाले खिलाड़ी का निधन

फ्रेडरिक 78 साल के थे और उनकी दो बेटियां हैं। बता दें कि दुनिया से लड़कर भारत को ओलंपिक में मेडल दिलाने वाले ये दिग्गज पिछले 10 महीनों से प्रोस्टेट कैंसर से पीड़ित थे। फ्रेडरिक का जन्म 20 अक्टूबर, 1947 को कन्नूर के बरनासेरी में हुआ था। उन्होंने केरल की ओर से हॉकी खेलते हुए भारतीय टीम में जगह बनाई और आगे चलकर ओलंपिक में पदक जीता। वह केरल से ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी थे और बाद में पीआर श्रीजेश ने टोक्यो और पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर अपना नाम दर्ज कराया।