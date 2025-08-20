एशिया कप हॉकी के लिए भारतीय टीम घोषित, अनुभवी ड्रैग फ्लिकर को मिली टीम की कमान

Asia Cup Hockey 2025: 29 अगस्त से 7 सितंबर तक बिहार के राजगीर में होने वाले पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 के लिए हॉकी इंडिया ने हरमनप्रीत सिंह (Harmanpreet Singh) की अगुआई में भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। 18 सदस्यीय टीम में युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का बेहतर संतुलन है। कृष्ण बी पाठक और सूरज करकेरा का चयन गोलकीपर के रूप में किया गया है। कप्तान हरमनप्रीत, अमित रोहिदास, जरमनप्रीत सिंह, सुमित, संजय और जुगराज सिंह रक्षात्मक पंक्ति को मजबूती प्रदान करेंगे।