एशिया कप हॉकी के लिए भारतीय टीम घोषित, अनुभवी ड्रैग फ्लिकर को मिली टीम की कमान

Asia Cup Hockey 2025: 29 अगस्त से 7 सितंबर तक बिहार के राजगीर में होने वाले पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 के लिए हॉकी इंडिया ने हरमनप्रीत सिंह (Harmanpreet Singh) की अगुआई में भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। 18 सदस्यीय टीम में युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का बेहतर संतुलन है। कृष्ण बी पाठक और सूरज करकेरा का चयन गोलकीपर के रूप में किया गया है। कप्तान हरमनप्रीत, अमित रोहिदास, जरमनप्रीत सिंह, सुमित, संजय और जुगराज सिंह रक्षात्मक पंक्ति को मजबूती प्रदान करेंगे।
मिडफील्ड में मनप्रीत सिंह, विवेक सागर प्रसाद, राजिंदर सिंह, राज कुमार पाल और हार्दिक सिंह शामिल हैं। आक्रमण की कमान मनदीप सिंह, अभिषेक, सुखजीत सिंह, शिलानंद लाकड़ा और दिलप्रीत सिंह संभालेंगे। नीलम संजीव जेस और सेल्वम कार्थी को वैकल्पिक खिलाड़ियों के रूप में चुना गया है।
टीम के कोच क्रेग फुल्टन ने कहा, "हमने एक अनुभवी टीम चुनी है, जो दबाव में बेहतर प्रदर्शन करना जानती है। एशिया कप हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि विश्व कप के लिए क्वालीफिकेशन दांव पर है, इसलिए हमें ऐसे खिलाड़ियों की ज़रूरत थी, जिनमें धैर्य, लचीलापन और प्रदर्शन करने की क्षमता हो। यह चयन हमारे इरादे को दर्शाता है। हम एक ऐसी टीम तैयार करना चाहते हैं, जो मजबूती से प्रतिस्पर्धा करे और हमारे मुख्य लक्ष्य को हासिल कर सके।"
फुल्टन ने कहा, "मैं टीम के संतुलन और गुणवत्ता से बहुत खुश हूं। हमारे पास हर पंक्ति में अग्रणी खिलाड़ी हैं। डिफेंस हो, मिडफील्ड हो या फिर अटैक, हमारी सामूहिक शक्ति मुझे सबसे ज्यादा उत्साहित करती है। टीम की एकजुटता हमारी सबसे बड़ी ताकत है।"
एशिया कप हॉकी में भारत को जापान, चीन और कजाकिस्तान के साथ पूल-ए में रखा गया है। भारत अपने अभियान की शुरुआत 29 अगस्त को चीन के खिलाफ करेगा, उसके बाद 31 अगस्त को जापान और 1 सितंबर को कजाकिस्तान से भिड़ेगा।
गोलकीपर- कृष्ण बी पाठक, सूरज करकेरा।
डिफेंडर- सुमित, जरमनप्रीत सिंह, संजय, हरमनप्रीत सिंह, अमित रोहिदास, जुगराज सिंह।
मिडफील्डर- राजिंदर सिंह, राज कुमार पाल, हार्दिक सिंह, मनप्रीत सिंह, विवेक सागर प्रसाद।
फॉर्वर्ड- मनदीप सिंह, शिलानंद लाकड़ा, अभिषेक, सुखजीत सिंह, दिलप्रीत सिंह।
वैकल्पिक खिलाड़ी- नीलम संजीव जेस और सेल्वम कार्ति।