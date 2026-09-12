IND vs KOR: पाकिस्तान के बाद साउथ कोरिया के खिलाफ भारत का कहर, जूनियर एशिया कप के फाइनल में पहुंची महिला हॉकी टीम

अब भारतीय टीम का खिताबी मुकाबले में चीन या जापान से सामना होगा। इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम अब तक अजेय रही है। एलीट पूल में भारतीय टीम ने जीत के साथ अभियान का आगाज किया था। पहले मुकाबले भारतीय टीम ने साउथ कोरिया को ही हराया था और उसके अगले मुकाबले में उसने मलेशिया के खिलाफ 11-1 से जीत हासिल की थी। इसके बाद 8 सितंबर को अपने तीसरे मुकाबले में जापान को 7-0 से हराया, जबकि चीन के खिलाफ मुकाबला 0-0 से ड्रॉ रहा था। भारतीय टीम एलीट पूल में पहले स्थान पर रहते हुए क्वार्टर फाइनल में पहुंची, जहां उसने पाकिस्तान को हराया।