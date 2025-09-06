Patrika LogoSwitch to English

IND vs CHN: हॉकी एशिया कप के फाइनल में पहुंची भारतीय टीम, चीन को हराकर रचा इतिहास

Hockey Asia Cup 2025: भारतीय टीम ने सुपर 4 के आखिरी मुकाबले में चीन को हराकर इतिहास रच दिया और सबसे ज्यादा 9वीं बार खिताबी मुकाबले में जगह पक्की कर ली।

Sep 06, 2025

हॉकी एशिया कप के फाइनल में पहुंची भारतीय टीम (फोटो- Hockey India)

Hockey Asia Cup 2025, IND vs CHN: हॉकी एशिया कप मेंस टूर्नामेंट के सुपर 4 के आखिरी मुकाबले में भारतीय टीम ने चीन को 7-0 से हराकर 9वीं बार फाइनल में जगह बना ली है। सुपर 4 में भारतीय टीम का पहला मुकाबला साउथ कोरिया के साथ 2-2 से बराबरी पर खत्म हुआ था। साउथ कोरिया ने मलेशिया और चीन को हराकर फाइनल में पहले ही अपना स्थान पक्का कर लिया था। अब रविवार 7 सितंबर को भारत और साउथ कोरिया खिताब के लिए भिडेंगी।

इन खिलाड़ियों ने दागे गोल

भारत के लिए शिलानंद लाकड़ा, दिलप्रीत सिंह, मनदीप, राजकुमार पाल सुखजीत सिंह, अभिषेक ने गोल किए। भारतीय टीम को एशिया कप के फाइनल में पहुंचने के लिए ड्रॉ या जीत की तलाश थी। हॉकी इंडिया ने टूर्नामेंट में अजेय सिलसिले को बरकरार रखते हुए चीन को 7-0 से धूल चटाई। पर 4 में भारतीय टीम +10 गोल अंतर के साथ पहले स्थान पर रही तो साउथ कोरिया ने 4 अंक हासिल किए लेकिन गोल डिफरेंस उनका -2 रहा। हालांकि इसके बावजूद वह रविवार को भारत के साथ फाइनल खेलेगी।

इस मुकाबले में भारत के लिए 5 फिल्ड गोल हुए तो 2 गोल पेनल्टी कॉर्नर से आए। अभिषेक ने 46वें और 50 मिनट में आखिरी 2 गोल दागे तो 39वें मिनट में सुखजीत, 37वें मिनट में राजपाल सिंह और 18वें मिनट में मनदीप सिंह ने गोल किए। भारतीय टीम को दिलप्रीत सिंह और शिलानंद लाकड़ा ने शानदार शुरुआत दिलाई। चौथे मिनट में शिलानंद ने गोल कर टीम का खाता खोला, तो 7वें मिनट में दिलप्रीत ने बढ़त दोगुनी कर दी। पूरे मैच में चीन की टीम गोल के लिए तरसती रही और चारों खाने चित्त हो गई।

3 बार पाकिस्तान ने फाइनल में हराया

तीसरे और चौथे स्थान के मुकाबले में रविवार को मलेशिया और चीन की टीमें आमने सामने होंगी। भारतीय टीम इससे पहले 8 बार फाइनल में पहुंची है और 3 बार खिताब जीतने में कामयाब रही है। पाकिस्तान ने भी 3 बार ही खिताब जीता है, जबकि सबसे ज्यादा साउथ कोरिया ने 5 बार ट्रॉफी उठाई है। इससे पहले भारतीय टीम ने 5 फाइनल गंवाए हैं, जिनमें से 3 बार पाकिस्तान ने उन्हें हराया था तो 2 बार कोरिया के हाथों हार मिली है।

एशिया कप जीतने वाली सिर्फ 3 टीमें

भारतीय टीम ने जिन टीमों को फाइनल में हराया है, उसमें मलेशिया, पाकिस्तान और साउथ कोरिया शामिल हैं। 2003 में भारत ने पहली बार पाकिस्तान को हराकर खिताब जीता। उससे पहले 1982 से 194 तक टीम इंडिया लगातार 4 बार फाइनल में पहुंची और पहले तीन बार पाकिस्तान से हार गई। चौथी बार उन्हें साउथ कोरिया ने हराया। अब तक इतिहास में 16 टीमें एशिया कप में भाग ले चुकी हैं लेकिन खिताब सिर्फ भारत, साउथ कोरिया और पाकिस्तान ने ही जीता है।

