IND vs CHN: हॉकी एशिया कप के फाइनल में पहुंची भारतीय टीम, चीन को हराकर रचा इतिहास

इस मुकाबले में भारत के लिए 5 फिल्ड गोल हुए तो 2 गोल पेनल्टी कॉर्नर से आए। अभिषेक ने 46वें और 50 मिनट में आखिरी 2 गोल दागे तो 39वें मिनट में सुखजीत, 37वें मिनट में राजपाल सिंह और 18वें मिनट में मनदीप सिंह ने गोल किए। भारतीय टीम को दिलप्रीत सिंह और शिलानंद लाकड़ा ने शानदार शुरुआत दिलाई। चौथे मिनट में शिलानंद ने गोल कर टीम का खाता खोला, तो 7वें मिनट में दिलप्रीत ने बढ़त दोगुनी कर दी। पूरे मैच में चीन की टीम गोल के लिए तरसती रही और चारों खाने चित्त हो गई।