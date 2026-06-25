Women’s T20 World Cup: बांग्लादेश पर शानदार जीत से पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर भारत, शेफाली वर्मा बनी प्लेयर ऑफ मैच



137 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने तेज शुरुआत की। स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा ने पहले विकेट के लिए सिर्फ 18 गेंदों में 31 रन जोड़ दिए। मंधाना 8 रन बनाकर आउट हुईं, लेकिन शेफाली ने आक्रामक अंदाज जारी रखा। शेफाली ने यास्तिका भाटिया के साथ दूसरे विकेट के लिए 45 रन की साझेदारी की और मैच पूरी तरह भारत की पकड़ में पहुंचा दिया। उन्होंने 34 गेंदों में 53 रन बनाए, जिसमें 8 चौके और 1 छक्का शामिल रहा। हालांकि शेफाली के आउट होने के बाद भारत ने कुछ जल्दी-जल्दी विकेट गंवाए और स्कोर 98/4 हो गया।