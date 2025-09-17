पाकिस्तान की ‘नकली’ फुटबॉल टीम पहुंची जापान, जानें फिर एयरपोर्ट पर क्या हुआ

Fake Pakistan Football Team: पाकिस्तान की संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) ने एक मानव तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया है। अपने बयान में FIA ने कहा कि धोखाधड़ी का खुलासा होने के बाद एक नकली पाकिस्तान फुटबॉल टीम को जापान से निर्वासित कर दिया गया। एफआईए ने मामले की जांच शुरू कर दी है और मुख्य आरोपी वकास अली को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल, 22 सदस्यों वाली यह टीम मूल रूप से मानव तस्करी गिरोह का एक समूह थी।