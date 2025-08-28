Patrika LogoSwitch to English

खेल

Pro Kabaddi 12: पवन सहरावत-अर्जुन देशवाल उड़ाएंगे गर्दा! तेलुगू टाइटंस से होगी टक्कर, जानें कब-कहां देखें लाइव

Telugu Titans vs Tamil Thalaivas Live Streaming: प्रो कबड्डी लीग सीजन 12 की शुरुआत शुक्रवार से होने जा रही है, जहां पहले मुकाबले में तमिल थलाइवाज का सामना तेलुगू टाइटंस से होगा।

भारत

Vivek Kumar Singh

Aug 28, 2025

Pro Kabaddi 12 Pawan Sehrawat pkl 12
प्रो कबड्डी लीग 2025 में बदल गए ढेर सारे नियम (फोटो- Pro Kabaddi)

Pro Kabaddi League 2025: प्रो कबड्डी लीग 2025 के पहले मुकाबले में तमिल थलाइवाज और तेलुगू टाइटंस आमने सामने होंगी। दोनों टीमें इतिहास में कभी भी खिताब नहीं जीत पाई हैं। ऐसे में इस सीजन मैट पर तमिल थलाइवाज और तेलुगू टाइटंस पहले मुकाबले से खिताबी जीत का सपना लिए उतरेंगी। दोनों टीमें धुरंधरों से सजी हुई हैं। पवन सहरावत और अर्जुन देशवाल जहां तमिल थलाइवाज की ताकत हैं तो विजय मलिक और शुभम शिंदे तेलुगू टाइटंस की डिफेंस की दिवार हैं।

PKL 12 का पहला मैच कब खेला जाएगा?

प्रो कबड्डी लीग 2025 का पहला लेग विशाखापट्टनम में खेला जाएगा और पहला मुकाबला तमिल थलाइवाज और तेलुगू टाइटंस के बीच होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से शुरू होगा। इस मुकाबले के खत्म होने के बाद बेंगलुरु बुल्स और पुनेरी पलटन आमने सामने होंगी। पीकेएल 12 का दूसरा मुकाबला भी उसी मैट पर खेला जाएगा। बेंगलुरु बुल्स बनाम पुनेरी पलटन का मुकाबला रात 9 बजे से खेला जाएगा।

Pro Kabaddi 12 कहां देखें लाइव?

प्रो कबड्डी लीग 2025 के पहले मुकाबले में तमिल थलाइवाज और तेलुगू टाइटंस आमने सामने होंगी। इस मैच को भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क्स पर लाइव देखा जा सकेगा। जियो हॉटस्टार पर भी इन मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध होगी।

पीकेएल 2025 के लिए तमिल थलाइवाज

मोईन शफाघी, हिमांशु, सागर, नितेश कुमार, नरेंद्र, रोनक, विशाल चहल, आशीष, अनुज कालूराम गावड़े, धीरज रवींद्र बैलमारे,
पवन सहरावत, अर्जुन देशवाल, अलीरेजा खलीली, मोहित और सुरेश जाधव।

पीकेएल 2025 के लिए तेलुगू टाइटन्स

शंकर भीमराज गदाई, अजीत पांडुरंग पवार, अंकित, प्रफुल सुदाम जावरे, सागर, चेतन साहू, नितिन, रोहित, भारत हुड्डा, विजय मलिक, शुभम शिंदे, अमीर हुसैन एज्लाली, गणेश पार्की, आशीष नरवाल, मंजीत, जय भगवान और राहुल डागर।

प्रो कबड्डी लीग के चैंपियंस

प्रो कबड्डी लीग (PKL) की शुरुआत 2014 में हुई थी, और अब तक इसके 11 सीजन पूरे हो चुके हैं। इसमें भाग ले रही 12 में से 8 टीमें खिताब जीत चुकी हैं तो तमिल थलाइवाज, यूपी योद्धा, गुजरात जायंट्स और तेलुगू टाइटंस ने कभी खिताब नहीं जीता है। पटना पाइरेट्स ने सबसे अधिक तीन बार (सीजन 3, 4 और 5) खिताब जीता है। पहले सीजन में जयपुर पिंक पैंथर्स ने यू मुंबा को 35-24 से हराकर खिताब अपने नाम किया। सीजन 2 में यू मुंबा ने बेंगलुरु बुल्स को 36-30 से मात दी।

सीजन 3 में पटना पाइरेट्स ने यू मुंबा को 31-28 से हराया, जबकि सीजन 4 में उन्होंने जयपुर पिंक पैंथर्स को 37-29 से परास्त किया। सीजन 5 में पटना ने गुजरात जायंट्स को 55-38 से हराकर हैट्रिक पूरी की। सीजन 6 में बेंगलुरु बुल्स ने गुजरात जायंट्स को 38-33 से हराकर अपना पहला खिताब जीता। सीजन 7 में बंगाल वारियर्स ने खिताब अपने नाम किया। इसके बाद के सीजनों में दबंग दिल्ली, हरियाणा स्टीलर्स और पुनेरी पलटन ने भी खिताब जीते।

संबंधित विषय:

प्रो कबड्डी

Sports News

Published on:

28 Aug 2025 10:00 pm

Hindi News / Sports / Pro Kabaddi 12: पवन सहरावत-अर्जुन देशवाल उड़ाएंगे गर्दा! तेलुगू टाइटंस से होगी टक्कर, जानें कब-कहां देखें लाइव

