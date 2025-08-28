Pro Kabaddi 12: पवन सहरावत-अर्जुन देशवाल उड़ाएंगे गर्दा! तेलुगू टाइटंस से होगी टक्कर, जानें कब-कहां देखें लाइव

प्रो कबड्डी लीग (PKL) की शुरुआत 2014 में हुई थी, और अब तक इसके 11 सीजन पूरे हो चुके हैं। इसमें भाग ले रही 12 में से 8 टीमें खिताब जीत चुकी हैं तो तमिल थलाइवाज, यूपी योद्धा, गुजरात जायंट्स और तेलुगू टाइटंस ने कभी खिताब नहीं जीता है। पटना पाइरेट्स ने सबसे अधिक तीन बार (सीजन 3, 4 और 5) खिताब जीता है। पहले सीजन में जयपुर पिंक पैंथर्स ने यू मुंबा को 35-24 से हराकर खिताब अपने नाम किया। सीजन 2 में यू मुंबा ने बेंगलुरु बुल्स को 36-30 से मात दी।