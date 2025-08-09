रमेश बुदियाल ने रचा इतिहास, एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचे

Asian Surfing Championships 2025: रमेश बुधियाल (Ramesh Budihal) ने एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया है। वह इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय हैं। रमेश बुदियाल को फाइनल में पहुंचने के लिए दूसरे स्थान की जरूरत थी। दो महत्वपूर्ण राइड्स, 5.50 और 5.93, ने उन्हें 11.43 पर पहुंचा दिया, जो चीन के शिदोंग वू (9.03) और हमवतन किशोर कुमार (8.10) से आगे था। इस प्रदर्शन के दम पर बुदियाल ने फाइनल में जगह बनाई।