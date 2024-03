IPL 2024: Royal Challengers से हट जाएगा Bangalore का नाम? फ्रेंचाइजी ने दिया संकेत

Published: Mar 15, 2024 07:02:04 pm Submitted by: Vivek Kumar Singh

Royal Challengers Bangalore has been playing under the same name for the last 15 years and has not been able to win the title till now. In such a situation, the franchise has indicated about changing the name through a post.

Royal Challengers Bangalore: आईपीएल 2024 के शुरू हने से पहले कई बड़े बदलाव हो चुके हैं. रोहित शर्मा से मुंबई इंडियंस की कप्तानी छीनना हो या गौतम गंभीर का केकेआर के खेले में वापस जाना. हार्दिक पंड्या की मुंबई में वापसी हो या सालों बाद पहले की तरह सभी टीमों को होम और अवे ग्राउंड पर मैच खेलने के लिए कार्यक्रम की घोषणा करना. अब अब तक की सबसे बड़ा बदलाव होने जा रहा है. RCB का नाम बदलने का संकेत खुद फ्रेंचाइजी ने दे दिया है.

कन्नड अभिनेता प्रशांत शेट्टी, जिन्हें ऋषभ शेट्टी के नाम से जाना जाता है. उन्होंने RCB द्वारा डाली गई वीडियो में ऐसा कुछ किया है जिससे लग रहा है कि अब RCB के नाम से Bangalore नाम हट जाएगा. रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 12 मार्च को सोशल मीडिया पर एक वीडियो रिलीज की, जिसमें तीन घोड़े दिख रहे हैं और उन पर अलग अलग रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर लिखा हुआ है. शेट्टी बैंगलोर नाम वाले घोड़े को वहां से हटा देते हैं, जिसके बाद सोशल मीडिया पर आरसीबी के नाम को बदलने की खबर तेज हो गई है. दिल्ली और पंजाब ने भी बदले थे अपने नाम इससे पहले दिल्ली और पंजाब की फ्रेंचाईजी भी अपना अपना नाम बदल चुकी हैं. ये तीनों वही टीमें हैं, जो पहले सीजन से लगातार आईपीएल खेल रही हैं और कभी इन्हें सस्पेंड भी नहीं होना पड़ा लेकिन आज तक यह टीमें खिताब नहीं जीत पाई हैं. पंजाब किंग्स का नाम पहले किंग्स 11 पंजाब था तो दिल्ली कैपिटल्स का पुराना नाम दिल्ली डेयरडेविल्स था. दोनों टीमों ने जगह के नाम से कोई छेड़छाड़ नहीं की लेकिन बैंगलोर शहर के नाम में बदलाव कर सकती है. इस वजह से बदल सकता RCB का नाम माना जा रहा है कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के नाम में से बैंगलोर को हटाकर बेंगलुरु किया जा सकता है. इसके पीछे की वजह शहर का नया नाम बताया जा रहा है. अगर ऐसा हुआ तो टीम को शॉर्ट नाम तो आरसीबी ही रहेगा लेकिन बैंगलोर की जगह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु हो जाएगा.