हांगकांग ओपन में सात्विक-चिराग की जोड़ी का धमाल, मलेशियाई जोड़ी को हराकर सेमीफाइनल में बनाई जगह

हाल ही में बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाली दुनिया की आठवें नंबर की भारतीय जोड़ी ने 64 मिनट तक चले क्वार्टरफाइनल मुकाबले में 21-14, 20-22, 21-16 से जीत हासिल की। भारतीय जोड़ी ने मैच की शुरुआत सावधानी से की और बड़े स्मैश, तेज इंटरसेप्शन के साथ पहला गेम 21-14 से अपने नाम कर लिया। मलेशियाई जोड़ी ने दूसरे गेम में प्रभावशाली रक्षात्मक कौशल का प्रदर्शन करते हुए भारतीय जोड़ी पर दबाव बनाया। रोमांचक रहे दूसरे गेम को मलेशियाई जोड़ी ने 22-20 से अपने नाम किया।