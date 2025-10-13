World Cup 2025: लगातार 2 हार के बाद टीम इंडिया कैसे सेमीफाइनल में पहुंचेगी? यहां पढ़ें पूरा समीकरण

वूमेंस वर्ल्ड कप 2025 भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया (फोटो- IANS)
आईसीसी वूमेंस क्रिकेट वर्ल्डकप 2025 में टीम इंडिया का आगाज शानदार रहा। हरमनप्रीत सिंह एंड कंपनी ने पहले मुकाबले में श्रीलंकाई टीम को 59 रन से मात दी तो दूसरे मुकाबले में पाकिस्तान को 88 रन से धूल चटाई। 2 मैच लगातार टीम इंडिया तीसरे मुकाबले में साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैदान पर उतरी। उस मुकाबले में टीम की बल्लेबाजी लाइन अप पूरी तरह फ्लॉप रही लेकिन 8वें नंबर पर आकर ऋचा घोष ने 94 रन की पारी खेल डाली और टीम को 251 रन तक पहुंचा दिया। अफ्रीकी टीम ने इस लक्ष्य को हासिल कर मेजबानों को सन्न कर दिया।
अगले मुकाबले में वूमेंस वर्ल्ड क्रिकेट की सबसे मजबूत टीम से भारत का मुकाबला हुआ। इस मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया और 330 रन का स्कोर खड़ा कर दिया। ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट गंवाकर इस लक्ष्य को हासिल कर लिया और भारतीय टीम के नाम लगातार 2 हार लिख दी। अब भारतीय टीम को इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश से एक एक मैच खेलना है। टीम इंडिया ने 4 मैचों में 4 अंक हैं। हरमनप्रीत एंड कंपनी अंक तालिका में तीसरे स्थान पर है तो इंग्लैंड पहले तीनों मैच जीतकर दूसरे और ऑस्ट्रेलिया 4 में से 3 मैच जीतकर पहले स्थान पर है।
ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी जीत हासिल की थी तो श्रीलंका के खिलाफ मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया था। ऑस्ट्रेलिया के लिए अंतिम 4 का सफर मु्श्किल नहीं है। इंग्लैंड को 4 मैच और खेलने हैं, जिसमें से तीन मैच बड़े हैं। उन्हें पाकिस्तान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का सामना करना है। टीम इंडिया बांग्लादेश को आसानी से हरा सकती है लेकिन उन्हें न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ भी जीत हासिल करनी होगी।
अंतिम 4 में पहुंचने के लिए रेस में 5 टीमें शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने अब तक कोई मैच नहीं गंवाया है और उनका सेमीफाइनल पक्का माना जा रहा है। बचे हुए दो स्थानों के लिए साउथ अफ्रीका, भारत और न्यूजीलैंड की टीमें लडेंगी। 23 अक्टूबर को भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाने वाला मुकाबला डिसाइडर होगा, जो भी टीम उस मुकाबले को जीतेगी, उनके अगले दौर में जानेंगी उम्मीदें बढ़ जाएंगी। साउथ अफ्रीका की टीम बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान को हराकर बचे हुए 2 में से एक स्थान पर कब्जा कर सकती है।
न्यूजीलैंड को श्रीलंका, पाकिस्तान, इंग्लैंड और भारत से खेलना है। कीवी टीम अगर श्रीलंका और पाकिस्तान को हरा देती है तो उनके 6 अंक हो जाएंगे। इसके बाद अगर वो इंग्लैंड को भी हरा देती है तो उनके पास 8 अंक हो जाएंगे। दूसरी ओर भारतीय टीम को इंग्लैंड के खिलाफ जीत हासिल करनी होगी। हरमनप्रीत एंड कंपनी से उम्मीद की जा रही है कि वो बांग्लादेश को भी हरा देगी। ऐसे में उनके पास भी 8 अंक हो जाएंगे। ऐसे में न्यूजीलैंड बनाम भारत के लिए खेला जाने वाला मुकाबला वर्चुअल क्वार्टरफाइनल होगा।
