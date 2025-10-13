World Cup 2025: लगातार 2 हार के बाद टीम इंडिया कैसे सेमीफाइनल में पहुंचेगी? यहां पढ़ें पूरा समीकरण

अगले मुकाबले में वूमेंस वर्ल्ड क्रिकेट की सबसे मजबूत टीम से भारत का मुकाबला हुआ। इस मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया और 330 रन का स्कोर खड़ा कर दिया। ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट गंवाकर इस लक्ष्य को हासिल कर लिया और भारतीय टीम के नाम लगातार 2 हार लिख दी। अब भारतीय टीम को इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश से एक एक मैच खेलना है। टीम इंडिया ने 4 मैचों में 4 अंक हैं। हरमनप्रीत एंड कंपनी अंक तालिका में तीसरे स्थान पर है तो इंग्लैंड पहले तीनों मैच जीतकर दूसरे और ऑस्ट्रेलिया 4 में से 3 मैच जीतकर पहले स्थान पर है।