Women’s Junior Asia Cup Final: चीन को 1-0 से हराकर भारत बना चैंपियन, लगातार तीसरी बार जीता खिताब

तीसरे क्वार्टर में भी भारत ने अपनी बढ़त को कायम रखा। चीन ने लगातार हमले किए, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने मजबूत रक्षात्मक खेल दिखाते हुए उसे गोल करने का मौका नहीं दिया। चौथे क्वार्टर में भी भारतीय टीम ने संयम बनाए रखा और अंतिम सीटी तक 1-0 की बढ़त बरकरार रखी। इस जीत के साथ भारत ने AHF महिला जूनियर एशिया कप का लगातार तीसरा खिताब अपने नाम किया। भारतीय टीम ने इससे पहले पिछले दो संस्करणों में भी ट्रॉफी जीती थी। नए मुख्य कोच टिम व्हाइट के मार्गदर्शन में टीम ने खिताबी हैट्रिक पूरी की। व्हाइट ने इस साल की शुरुआत में टीम की जिम्मेदारी संभाली थी।