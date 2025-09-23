भारतीय रेल में बड़ा बदलाव: लंबी दूरी की ट्रेनों में लग रहे AI सेंसर पहले ही कर देंगे अलर्ट, यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत

वर्तमान में ट्रेनों के कोच के वॉश बेसिन व शौचालयों में पानी खत्म होने पर यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ती है। रेलवे प्रशासन को भी इसकी जानकारी तब मिलती है, जब यात्री शिकायत करते हैं। अब रेलवे ने कोच में हाइड्रोस्टेटिक वाटर लेवल सेंसर लगाने शुरू कर दिए हैं। बीकानेर मंडल से गुजरने वाली कई लंबी दूरी की ट्रेनों में इन्हें लगाया जा चुका है। यह सेंसर जैसे ही कोच के टैंक में पानी का 70 प्रतिशत से कम प्रेशर महसूस करेगा, कंट्रोल रूम और अगले स्टेशन के सुपरवाइजर के मोबाइल पर अलर्ट भेज देगा।