12 अगस्त 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

श्री गंगानगर

ED Raid in Sriganganagar : बॉलीवुड अभिनेता के भाई के ठिकानों पर ईडी का छापा, घंटों चली कार्रवाई, कोलकाता से आई थी टीम

ED Raid in Sriganganagar : बॉलीवुड अभिनेता के भाई व श्रीगंगानगर शहर के जाने-माने रियल स्टेट कारोबारी मुकेश शाह के कई ठिकानों पर सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने छापे की कार्रवाई की।

श्री गंगानगर

Sanjay Kumar Srivastava

Aug 12, 2025

Bollywood Actor Brother Mukesh Shah Premises ED raids Sriganganagar operation went on for hours team came from Kolkata
श्रीगंगानगर में रिद्धि सिद्धि कॉलोनी स्थित मुकेश शाह का आवास जहां सोमवार को ईडी ने छापा मारा। पत्रिका फोटो

ED Raid in Sriganganagar : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने सोमवार को श्रीगंगानगर शहर के जाने-माने रियल स्टेट कारोबारी मुकेश शाह के कई ठिकानों पर छापे की कार्रवाई की। ईडी ने यह कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति और आर्थिक अनियमितताओं को लेकर की। मुकेश शाह जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष भी हैं। उनके भाई सोहम शाह बॉलीवुड में फिल्म निर्माता और अभिनेता हैं।

कई घंटों तक चली ईडी की कार्रवाई

जानकारी के अनुसार छापे की कार्रवाई ईडी की कोलकाता से आई टीम ने की। मुकेश शाह के रिद्धि-सिद्धि स्थित आलीशान मकान के अलावा उनके दफ्तर और अन्य ठिकानों पर कई घंटों तक ईडी की कार्रवाई चली।

ये भी पढ़ें

Udaipur Horrific Accident : गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रेलर खाई में गिरा, चालक-खलासी की मौत
उदयपुर
Udaipur Gogunda Pindwara highway Horrific road accident high speed trailer fell into ditch driver and helper died

वर्ष 2021 में आयकर विभाग ने की थी रेड

छापे की कार्रवाई में क्या मिला, इसके बारे में ईडी के अधिकारियों ने खुलासा नहीं किया है। शहर में मुकेश शाह की डेढ़ दर्जन से अधिक हाउसिंग सोसायटी बताई जा रही हैं। मुकेश शाह की कई सोसायटी की वैधता को लेकर भी सवाल उठे हैं। इससे पूर्व 2021 में आयकर विभाग ने कारोबारी अशोक चांडक व मुकेश शाह के 33 ठिकानों पर सर्वे किया था। तब उनके यहां 50 करोड़ की अघोषित आय का पता चला था।

ये भी पढ़ें

Bikaner Crime : नाबालिग का अपहरण फिर किया कई बार बलात्कार, आरोपी की मां, बहन ने दिया साथ, मामला दर्ज
बीकानेर
Bikaner Crime Minor kidnapped and then several times raped accused's mother and sister supported her case registered

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

12 Aug 2025 11:20 am

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / ED Raid in Sriganganagar : बॉलीवुड अभिनेता के भाई के ठिकानों पर ईडी का छापा, घंटों चली कार्रवाई, कोलकाता से आई थी टीम

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.