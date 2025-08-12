ED Raid in Sriganganagar : बॉलीवुड अभिनेता के भाई के ठिकानों पर ईडी का छापा, घंटों चली कार्रवाई, कोलकाता से आई थी टीम

ED Raid in Sriganganagar : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने सोमवार को श्रीगंगानगर शहर के जाने-माने रियल स्टेट कारोबारी मुकेश शाह के कई ठिकानों पर छापे की कार्रवाई की। ईडी ने यह कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति और आर्थिक अनियमितताओं को लेकर की। मुकेश शाह जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष भी हैं। उनके भाई सोहम शाह बॉलीवुड में फिल्म निर्माता और अभिनेता हैं।
जानकारी के अनुसार छापे की कार्रवाई ईडी की कोलकाता से आई टीम ने की। मुकेश शाह के रिद्धि-सिद्धि स्थित आलीशान मकान के अलावा उनके दफ्तर और अन्य ठिकानों पर कई घंटों तक ईडी की कार्रवाई चली।
छापे की कार्रवाई में क्या मिला, इसके बारे में ईडी के अधिकारियों ने खुलासा नहीं किया है। शहर में मुकेश शाह की डेढ़ दर्जन से अधिक हाउसिंग सोसायटी बताई जा रही हैं। मुकेश शाह की कई सोसायटी की वैधता को लेकर भी सवाल उठे हैं। इससे पूर्व 2021 में आयकर विभाग ने कारोबारी अशोक चांडक व मुकेश शाह के 33 ठिकानों पर सर्वे किया था। तब उनके यहां 50 करोड़ की अघोषित आय का पता चला था।