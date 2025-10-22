राजस्थान में सीमा चौकियों पर जवानों ने जलाए दीप, भारत माता की जय और जय हिंद के जयघोष के साथ मनाई दिवाली

देश की रक्षा में तैनात ये वीर जवान, परिवार से दूर रहकर भी मातृभूमि की सेवा में दीपावली की खुशियां बांटते नजर आए। सीमांत चौकियों, बंकरों और वॉच टावरों पर दीपों की जगमगाहट ने माहौल को उत्सवमय बना दिया। महिला प्रहरियों ने उल्लास के साथ दीप जलाकर चौकियों को रोशनी से नहला दिया। दीपों की सुनहरी लौ के साथ जवानों ने देश की अखंडता और एकता की रक्षा का संकल्प दोहराया। सीमाओं पर ‘भारत माता की जय’ और ‘जय हिंद’ के जयघोष गूंजते रहे।