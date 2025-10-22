राजस्थान में सीमा चौकियों पर जवानों ने जलाए दीप, भारत माता की जय और जय हिंद के जयघोष के साथ मनाई दिवाली

सीमा चौकियों पर दिवाली मनाते जवान। फोटो: पत्रिका
अनूपगढ़। सीमांत क्षेत्रों में तैनात सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवानों ने इस त्योहार को देशभक्ति की भावना के साथ मनाया। अनूपगढ़ सेक्टर की सीमा चौकियों पर दीपों की पंक्तियों से तारबंदिया रोशन हो उठीं।
देश की रक्षा में तैनात ये वीर जवान, परिवार से दूर रहकर भी मातृभूमि की सेवा में दीपावली की खुशियां बांटते नजर आए। सीमांत चौकियों, बंकरों और वॉच टावरों पर दीपों की जगमगाहट ने माहौल को उत्सवमय बना दिया। महिला प्रहरियों ने उल्लास के साथ दीप जलाकर चौकियों को रोशनी से नहला दिया। दीपों की सुनहरी लौ के साथ जवानों ने देश की अखंडता और एकता की रक्षा का संकल्प दोहराया। सीमाओं पर ‘भारत माता की जय’ और ‘जय हिंद’ के जयघोष गूंजते रहे।
बीएसएफ के आइजी एम.एल. गर्ग ने सीमा चौकियों पर तैनात जवानों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित की। उन्होंने संदेश दिया कि सीमा पर तैनात हर प्रहरी राष्ट्र की सुरक्षा का प्रहरी है, जो अपने परिवार से दूर रहकर पूरे देश को सुरक्षित रखता है। यह बलिदान और कर्तव्य भावना ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।
उन्होंने जवानों के मनोबल और समर्पण की सराहना करते हुए कहा कि उनकी सतर्कता के कारण ही देशवासी निश्चिंत होकर त्योहार मना पाते हैं। जवानों ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद नई ऊर्जा और जोश के साथ दीपावली मनाई। जवानों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर और दीप जलाकर खुशियां साझा की।
हालांकि, इस बार भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा कारणों और राजनीतिक तनाव के हालातों के चलते पारंपरिक रूप से होने वाला मिठाई का आदान-प्रदान नहीं किया गया। महिला प्रहरियों ने सीमांत चौकियों पर दीप सजाकर देश की नारी शक्ति का उदाहरण प्रस्तुत किया।
बड़ी खबरेंView All
श्री गंगानगर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग