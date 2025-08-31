Crime News: पति से अलग रह रही विवाहिता की दिनदहाड़े हत्या, स्कूल से लौटी 12 साल की बेटी तो मंजर देख उड़े होश

श्रीगंगानगर। सूरतगढ़ सिटी थाना क्षेत्र के वार्ड 11 में एक विवाहिता की चुन्नी से गला दबाकर हत्या करने का मामला सामने आया है। सूचना मिलने पर सिटी पुलिस ने मौका मुआयना किया। पुलिस ने उपजिला चिकित्सालय की मोर्चरी में शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। इस संबंध में पुलिस ने मृतका के भाई की रिपोर्ट पर एक व्यक्ति के खिलाफ हत्या करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है।
सिटी थानाधिकारी दिनेश सारण ने बताया कि वार्ड 13 निवासी रामबाबू गुप्ता ने रिपोर्ट दी कि उसकी बहन बेबी (30) की शादी 2013 में दलीप कुमार के साथ हुई। शादी के बाद उसके दो बच्चे हुए। इसमें पुत्री अर्पिता (12) व पुत्र निश्चल (9) है। बेबी करीब चार साल से अपने पति से अलग वार्ड 11 में किराए के मकान में रहती थी और उसने राजियासर में ब्यूटी पार्लर की शॉप खोल रखी थी।
मृतका के भाई ने बताया कि उसकी बहन के घर सुरेशिया कॉलोनी हनुमानगढ़ निवासी भंवरलाल पुत्र छोटूराम नाई का आना जाना था। भंवरलाल बिरधवाल पर नाई की दुकान का संचालन करता है। उसने शुक्रवार शाम को भी उसकी बहन बेबी के साथ झगड़ा किया। शनिवार सुबह भी घर आकर उसने बहन बेबी के साथ झगड़ा किया। उसने चुन्नी से बहन के दोनों हाथ बांध दिए तथा चुन्नी से गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद वह फरार हो गया।
उन्होंने बताया कि रामबाबू ने रिपार्ट में बताया कि दोपहर करीब डेढ़ बजे जब उसकी भांजी अर्पिता स्कूल से घर आई तो अपनी मां को अचेत अवस्था में देखा। सूचना मिलने पर मृतका का भाई व उसकी मां भी मौके पर पहुंची। इसके बाद बेबी को ट्रॉमा सेंटर लेकर आए। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित किया।
पुलिस ने शव का उपजिला चिकित्सालय के दो चिकित्सकों के मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम करवाया। इसके बाद परिजनों को सौंपा। वही, डीएसपी प्रतीक मील, सिटी थानाधिकारी दिनेश सारण, एसआई नगेन्द्र सिंह आदि ने घटना स्थल का निरीक्षण किया।
इसके बाद एफएसएल टीम ने भी घटना स्थल का बारीकी से जायजा लिया। डीएसपी प्रतीक मील ने बताया कि मृतका के भाई की रिपोर्ट पर एक व्यक्ति के खिलाफ हत्या करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। घटना स्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए हैं। वही, आरोपी की तलाश में पुलिस की टीमें जुटी हुई है।