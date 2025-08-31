Crime News: पति से अलग रह रही विवाहिता की दिनदहाड़े हत्या, स्कूल से लौटी 12 साल की बेटी तो मंजर देख उड़े होश

श्रीगंगानगर। सूरतगढ़ सिटी थाना क्षेत्र के वार्ड 11 में एक विवाहिता की चुन्नी से गला दबाकर हत्या करने का मामला सामने आया है। सूचना मिलने पर सिटी पुलिस ने मौका मुआयना किया। पुलिस ने उपजिला चिकित्सालय की मोर्चरी में शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। इस संबंध में पुलिस ने मृतका के भाई की रिपोर्ट पर एक व्यक्ति के खिलाफ हत्या करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है।