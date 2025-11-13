दिल्ली ब्लास्ट के बाद श्रीगंगानगर कलेक्टर का बड़ा आदेश, पाकिस्तानी सिम पर लगाया बैन

श्रीगंगानगर के केन्द्रीय बस स्टैंड पर यात्रियों के सामान की जांच करते पुलिस कर्मी। फोटो पत्रिका
Delhi Blast : दिल्ली में लाल किले के पास एक कार में हुए विस्फोट के बाद श्रीगंगानगर जिले से सटी भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ अलर्ट मोड पर है, वहीं जिले के शहरों और कस्बों के साथ सीमावर्ती गांवों में पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है। संदिग्ध लोगों पर नजर रखी जा रही है। संदिग्ध दिखाई देने पर उनकी तलाशी ली जा रही है।
सुरक्षा की दृष्टि से जिला मजिस्ट्रेट ने अंतरराष्ट्रीय सीमा से तीन किलोमीटर की पट्टी के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार सायं 7 बजे से प्रात: 6 बजे तक प्रतिबंधित क्षेत्र में कोई व्यक्ति आवागमन नहीं कर सकेगा।
आदेश के अनुसार यदि कृषक को कृषि भूमि में सिंचाई व्यवस्था के लिए जाना अनिवार्य हो तो वह उस क्षेत्र में स्थित सीमा सुरक्षा बल के बॉर्डर पोस्ट अधिकारी, सेना के अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर आवागमन कर सकेगा। आदेश 12 नवम्बर से आगामी दो माह की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा।
जिला मजिस्ट्रेट ने पाकिस्तानी लोकल सिम के उपयोग पर भी पाबंदी लगा दी है और बाहर से आने वाले कर्मचारियों, किरायेदारों और मजदूरों का पुलिस चरित्र सत्यापन करवाना आवश्यक किया है। पुलिस ने बुधवार को बस स्टैंड सहित कई स्थानों पर सघन जांच अभियान चलाया। इसमें डॉग स्क्वायड की मदद ली गई।
श्रीगंगानगर के बस स्टैंड पर यात्रियों के सामान की भी तलाशी ली गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रघुवीर शर्मा ने बताया कि बस स्टैंड के अलावा बाजार व भीड़-भाड़ वाले इलाकों में भी जांच अभियान चलाया गया।
