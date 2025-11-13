दिल्ली ब्लास्ट के बाद श्रीगंगानगर कलेक्टर का बड़ा आदेश, पाकिस्तानी सिम पर लगाया बैन

Delhi Blast : दिल्ली में लाल किले के पास एक कार में हुए विस्फोट के बाद श्रीगंगानगर जिले से सटी भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ अलर्ट मोड पर है, वहीं जिले के शहरों और कस्बों के साथ सीमावर्ती गांवों में पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है। संदिग्ध लोगों पर नजर रखी जा रही है। संदिग्ध दिखाई देने पर उनकी तलाशी ली जा रही है।